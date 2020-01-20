Як заробити мільярди доларів на шоколаді: історія успіху власника Nutella Джованні Ферреро

Безперечно бренд Nutella має багато шанувальників, але навряд чи хтось любить цю шоколадну пасту більше, ніж Джованні Ферреро – італійський мільярдер, який і заробив на ній мільярди доларів.

Цікаво, що у Nutella є свої фірмові кафе і навіть спеціалізований готель в долині Напа, передає видання BusinessInsider.

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Від маленького магазинчика до міжнародної компанії

Перший магазин шоколаду П'єтро Ферреро (дід Джованні) відкрив у 1946 році у Альбі в Італії. Тоді її головним продуктом була горіхова паста Supercrema, яку придумали у воєнний час, коли шоколад був рідкістю.

Саме ця паста стала попередником Nutella. А вже ту оригінальну пасту, яку зараз обожнюють мільйони, придумав батько Джованні, Мікеле Ферреро, в 1964 році. Вона була настільки популярна в Італії, що маленька сімейна майстерня перетворилася в багатомільярдний бізнес.



Знаменита паста Nutella / Фото BusinessInsider

Окрім того, майже через 70 років Ferrero стала другою найбільшою кондитерською компанією в світі. За даними Bloomberg, в 2018 році продажі склала 11,9 мільярда доларів.

Крім Nutella компанія зараз виробляє цукерки Ferrero Rocher, м'ятні драже Tic Tac, шоколад Kinder, батончики Baby Ruth, Butterfinger і Crunch, а також печиво Keebler, Famous Amos і Little Brownie Bakers.

Сімейний бізнес Ферреро

Джованні Ферреро – молодший син Мікеле Ферреро, творця пасти Nutella. Після випуску з коледжу він приєднався до батька і брата в сімейному бізнесі. Спочатку він працював в бельгійській філії бренду Tic Tac, а вже у 1997 році разом з братом П'єтро вони очолили компанію.



Мікеле Ферреро святкує день народження / Фото liberation

П'єтро займався логістикою і продуктом, а Джованні взяв на себе творчий аспект. Однак, партнерство швидко закінчилося – в 2011 році П'єтро помер, ймовірно, від серцевого нападу. Після цього Джованні одноосібно очолив Ferrero Group. Його батько Мікеле залишився на посаді голови ради директорів. У 2015 році він помер і компанія повністю перейшла до Джованні.

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У 2015 році група Ferrero купила британський шоколадний бренд Thorntons за 170 мільйонів доларів, в 2018 – компанію Nestlе за 2,8 мільярда доларів, а в 2019 – бренд печива Kellogg's. Це сильно відрізнялося від бізнес-плану батька Ферреро, який розвивав тільки внутрішньокорпоративні бренди.

Проте інновації Ферреро, схоже, окупилися. У 2019 році мільярдер збільшив свої статки на 9,63 мільярда. За оцінками Bloomberg, його статки сягають 32 мільярдів доларів. Він зайняв 27 місце в списку найбагатших людей планети і обійшов Ілона Маска і Майкла Делла, творця компанії Dell.

Особисте життя Джованні Ферреро

Цікаво, що Джованні також пише романи, їх уже вісім. Останній роман "Il cacciatore di luce" ("Мисливець за світлом") розповідає про африканське художника, який захворів на лейкемію. Його видали в 2016 році.

Ферреро одружений на Паоло Россі. Видання Forbes стверджує, що у них двоє дітей, а ось за версією Bloomberg, пара бездітна.



Джованні Ферреро з дружиною Паоло (біля нього) / Фото Getty Images

Сім'я живе в Брюсселі, Бельгія, втім Forbes пише, що Ферреро управляє компанією з Люксембурга.