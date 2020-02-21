Як заробити перший мільйон: 28-річний фітнес-підприємець розповів про свій успіх у бізнесі

Мільйонер із США Таннер Чідестер у 28 років з нуля побудував два великих підприємства – Fit Warrior та Elite – та став одним із найуспішніших фітнес-підприємців. Чоловік розповів, як досяг успіху, та дав поради початківцям, які мріють заробити свій перший мільйон.

Таннер керує підприємствами, які оцінюють у мільйон доларів, і допомагає іншим йти його шляхом, ділячись порадами, передає видання CNBC.

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"Якщо ваша мета – стати мільйонером за десять років, то подумайте, скільки саме грошей ви повинні заробити за рік, місяць чи тиждень, щоб досягти цього. Потім ви повинні одразу приступити до роботи та почати заробляти. Найкращий спосіб – це почати зі свого найкращого вміння, яке ви вже маєте і на якому можна заробити", – зазначив Таннер.

Після того, як підприємець відкрив свою компанію Fit Warrior, він вирішив розширити свій бізнес та навчати інших підприємців, як розвивати свої починання. Так і з’явилася ще одна компанію Elite CEO.

Поради, як заробити свій перший мільйон

Ніколи не здавайтеся

У 2010 році хлопець розпочав кар'єру футболіста та паралельно вивчав нафтову інженерію в університеті Брігем Янг. І хоч через отриманих безліч травм йому довелося закінчили його кар'єру, Таннер відмовився припиняти свою діяльність і після піврічної інтенсивної реабілітації повернувся до роботи. Незабаром хлопець відкрив власну справу.



Таннер Чідестер поділився секретами успіху | Фото CBNC

Перетворіть знущання в мотивацію

У дитинстві Таннер стикався з великою кількістю знущань з боку сусідніх дітей за свою сором’язливу і боязку особистість. Однак, у 12 років він почав займатися фізкультурою, що підвищило його впевненість. Ця мотивація змінила його життя назавжди.

Спроби та помилки – найкращий вчитель

"Коли я розпочав свій бізнес, за перші два роки я заробив лише 2 тисячі доларів. Я почав дізнаватися про інтернет-маркетинг, але просто не розумівся в цьому. Я витратив багато понад 50 тисяч на тренери та консультації", – розповів Таннер Чідестер.

Молодий підприємець додав, що його метод спроб і помилок працював найкраще для нього, оскільки швидко він допоміг йому заробляти 10 тисяч на тиждень.

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Працюйте та виділяйтеся

Таннер вважає, що треба придумувати унікальні ідеї, щоб виділитися як підприємцеві. Його компанія Fit Warrior "не стежить за натовпом". Єдина мета фітнес-ініціативи Таннера – показати своїм клієнтам, що стійкий спосіб життя можна досягнути, не стримуючи себе в тому, що ти любиш.

Фірма створює індивідуальні проєкти для кожного клієнта, працюючи над їх здоров’ям, фізичною активність та загальним розвитком.



Таннер Чідестер – один із найуспішніших підприємців / Фото Ibtimes

Мужність є ключовою

Таннеру потрібно було багато сміливості, аби залишити школу та покинути роботу з гарантованою високою зарплатою. "Часом я майже здався, але щось всередині мене просто продовжувало штовхати мене вперед. Фітнес завжди залишався моєю пристрастю. Закінчення школи просто здавалося найбільш логічним вибором для початку бізнесу", – сказав підприємець