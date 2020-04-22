Як заробити в Україні під час карантину: найактуальніші бізнес-ідеї

Під час карантину внаслідок коронавірусу та фінансової кризи в Україні і світі багато підприємці зіткнулися зі складнощами та були змушені закрити свій бізнес. Але це стосується, звичайно, не всіх. Є й галузі, які сьогодні, навпаки, почали активно розвиватися.

Видання РБК опублікувало кілька найактуальніших бізнес-ідей, які допоможуть вам заробити грошей, не виходячи з дому.

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Виробництво масок та антисептиків

З початком епідемії коронавіруса по всьому світу різко збільшився попит на продукти першої необхідності та засоби особистого захисту. Зокрема, стерильні маски, антисептики, рукавички і т. д. До того ж, попит на дану продукцію буде зростати в залежності від того, наскільки продовжать карантинний період. До того ж, її легко зробити своїми руками.

Цікаво, що, наприклад, в Китаї, де карантин вже потихеньку завершується, тренд на носіння масок для обличчя в громадських місцях буде зберігатися ще тривалий час, бо це питання контролюється державою, і люди зобов'язані їх носити у громадських місцях.

Як зробити антисептик в домашніх умовах? Це доволі легко, потрібні лише необхідні інгредієнти: 833 мл етилового спирту, 41 мл пероксиду водню; 15 мл гліцерину. Складники слід розчинити із додаванням 100 мл кип'яченої чи дистильованої води.



Рецепт приготування антисептику / Картинка 24 каналу

Проводьте онлайн-консультації

Сьогодні особливо актуальним стає бізнес онлайн-консультацій. При цьому, як наголошують експерти, цей ринок буде рости, при чому з різними фахівцями: техніками СТО, психологами, коучами, дизайнерами інтер'єру, декораторами і т. д. Розповідайте про те, у чому ви чудово розбираєтеся.

До того ж, ця справа передбачає відсутність початкового капіталу. А як на цьому заробити? Можна розділити поради на платні і безкоштовні, а також використовувати поширені способи монетизації сайту.

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Вивчіть інтернет-маркетинг

На сьогодні є величезний попит на СЕО-оптимізаторів та інших фахівців з просування в інтернеті, включаючи SMM і дизайн. Тож, навіть після карантину ці напрямки будуть розвиватись.

"Можу точно сказати, що дуже зріс попит на інтернет-маркетинг. Як на окремих кваліфікованих кадрів, так і на сервіс маркетингових агентств. Я 10 років в цій сфері, ще ніколи не бачив такого шквалу вакансій і запитів співробітництва. Що і не дивно. Вести бізнес онлайн в умовах карантину стало не примхою для молоді, а часто життєвою необхідністю будь-якої компанії", – вважає маркетолог Артем Бебик.

Найактуальніші бізнес-ідеї в умовах карантину:

доставка харчових продуктів з обов'язковим рівнем безпеки (безконтактна доставка);

онлайн-рітейл непродовольчих товарів;

онлайн-освіта;

антикризові корпоративні послуги (все, що збільшує ефективність і знижує витрати);

сервіси онлайн-трансляцій, організація віддаленої роботи, ERP;

ювелірні прикраси як інвестиція;

онлайн кінотеатри, розваги;

юридичні послуги (в першу чергу, по роботі в рамках форс-мажору, списання боргових зобов'язань, взаємодія з державними органами і т д.);

медичні товари, пов'язані з темою пандемії, профілактичні препарати, аптеки;