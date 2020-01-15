Як заробляти гроші на хобі: корисні поради

Кожен хоче, аби улюблена справа приносила заробіток. Адже часто люди після восьмигодинного робочого дня займаються ще й хобі: печуть торти чи вишивають картини бісером. І дехто навіть задумується, чому б не заснувати бізнес на тому, що подобається робити. Тож, як це зробити – читайте у матеріалі.

Світ знає безліч чудових прикладів успішних бізнесменів, які розпочали справу як хобі, передає видання The Point.

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Але не кожному вдається перетворити своє хобі в бізнес, який приносить дохід. Що ж потрібно знати, хто хоче зробити хобі прибутковою справою?

Як заробляти на хобі

Визначтеся з цілями та бажаннями

Визначте свою сильну пристрасть і чим вам подобається займатися в житті найбільше. Наприклад, шити спідниці або в'язати тапочки, робити макіяж або фотографувати. Важливо вибрати те, що робить вас щасливим.

Адже власний бізнес, особливо на етапі становлення, – це дуже ненормована робота: тут ви не зможете працювати від дзвінка до дзвінка, вам доведеться забути про відпустки та вихідні. До того ж, не варто слухати нічиїх порад, адже вибір повинні зробити тільки ви.

Повірте в себе та заручіться підтримкою близьких

Варто залучитися підтримкою близьких людей. Адже коли у вас вірить чоловік / дружина, батьки чи діти, ви зможете досягнути успіху.

Так, на шляху становлення і розвитку вашого бізнесу на вас чекає немало невдач, але вони не повинні вас зламати чи змусити відмовитися від своєї мрії. Вам необхідно точно себе запевнити, що обов’язково все вийде.

Подбайте про стартовий капітал

Важливою складовою бізнесу є стартовий капітал. Про нього варто подумати заздалегідь.

Тож прорахуйте всі витратити, необхідні вам для запуску власної справи, і вирішіть, чи готові ви виділити таку суму з сімейного бюджету чи вам потрібно буде взяти кредит.

Якщо стартового капіталу у вас не вистачає і брати в борг ви не бажаєте, не поспішайте відмовлятись від мрії і спробуйте знайти вихід. Наприклад, якщо ваш бізнес полягатиме у пошитті постільної білизни, ви можете попросити у замовника завдаток, за який придбаєте тканину.

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Проведіть попередній аналіз

Варто сформувати конкретну стратегію, де ви визначите свою мету і кроки, які допоможуть вам її досягти. Тому створіть бізнес-план, де будете прописуйте алгоритм виконань дій, вивчіть свою цільову аудиторію та з’ясуйте, що ви можете запропонувати такого, чого немає на ринку.

Не шкодуйте коштів і часу на саморозвиток: відвідуйте курси, зустрічайтесь з однодумцями, вкладайте гроші у власне просування. Якщо не розумієте чогось самі – залучайте професіоналів.



Продумайте бізнес-план, підготуйте заощадження / Фото Unsplash

Не заощаджуйте на рекламі

Реклама – це двигун торгівлі. Перш за все, розкажіть про свої починання на сторінках власних соцмереж. Можливо, хтось з ваших підписників чи колишніх однокласників захоче стати вашим постійним клієнтом.

Або замовте рекламу у відомих блогерів чи візьміть участь у профільній виставці. А щоб вийти на максимальну кількість потенційних клієнтів, створіть для свого продукту сайт і окремі сторінки в соціальних мережах.

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Також можна придумати бонуси за великі замовлення чи знижки постійним клієнтам. Програми лояльності завжди приваблюють покупців.

Любіть свій бізнес

Пам’ятайте, що успіху добиваються ті, хто по-справжньому «горять» своєю справою і багато працюють. Тому тільки дійсно улюблена справа, якій ви готові присвятити себе повністю і працювати, не зважаючи ні на що, зможе стати прибутковим бізнесом.