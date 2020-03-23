Як заспокоїти тривогу у дитини через коронавірус

Через поширення коронавірусу по всьому світу закриваються садочки, школи, офіси, спортивні та інші види діяльності скасовані. Тож, у розпалі цього хаосу батьки намагаються не дозволити дітям занадто сильно напружуватись та встановлюють розпорядки дня.

Психологи помічають, що психіка дітей і дорослих зараз "заражена тривогою". Це виливається в тілесні симптоми, емоційні зриви та небажану поведінку. Так само всі вікові страхи миттєво проявляються і вимагають уваги.

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"Речі змінюються швидко, і тривога набирає високого рівня. Батькам доведеться бути більш терплячими і уважними до потреб своєї дитини", – сказала психологиня Робін Гурвіч виданню Medical Xpress.

Як говорити з дитиною про коронавірус

Психолог Ерік Гурман запевняє, що дітям буде важко сказати, що все буде добре, коли всюди закриваються школи. Але дозволяйте їм ставити питання та відповідайте на них. І, нехай вони знають, що нормально хвилюватися.

Навіть, якщо вам здається, що дитина не реагує, і особливо, якщо дитина не видає ніякого занепокоєння. Говорити про це все ж варто.



Заспокойте дитину під час тривоги / Фото livingandloving

Повторіть з дитиною алгоритм дій, як можемо берегти себе: мити руки частіше, не відвідувати місця скупчення людей, тимчасово грати далеко від інших дітей, піклуватися про чистоту будинку тощо.

Влаштуйте звичний графік дня

"Оскільки це величезна тривога і є багато змін, дуже важливо зберегти те, що ми можемо, максимально схожими, як і в спокійний час. Зокрема влаштовуйте такі ж вечері чи обіди як колись, приймайте ванну тощо, – сказала Гурвіч.

Зберігайте звичний графік дня для дитини. Щоб якомога більше було тих стабільних речей, які були до карантину. Це дуже важливо. Ранковий підйом, ігри, прогулянки, денний сон і ритуали укладання спати.

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Створіть програму дистанційного навчання школи. Але батьки повинні пам’ятати, що «діти можуть не так швидко вчитися. Їм може знадобитися додаткова допомога з домашніми завданнями та більше часу», – зазначила експертка.

Обговорюйте новини

Діти в початковій школі мають мало доступу до новин. А якщо старший школяр хоче подивитись новини, то переглядайте їх разом із ними, а потім поговорити з дитиною про те, що вона щойно побачила, щоб виправити якісь помилки чи занепокоєння.



Що відомо про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Але якщо ваша дитина має сильну тривогу через поширене захворювання, то обмежте розмови про коронавірус, не змушуйте їх хвилюватися ще більше.

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Зніміть стрес і заспокойте дитину

Дотримання типового розкладу не означає, що діти не повинні розважатися. Фахівці запевняють, що оскільки батьки та діти можуть бути вдома, це прекрасний час для того, щоб сім'ї знову з'єдналися. Подивіться фільм разом чи пограйте в ігри на задньому дворі.

А відеочати та соціальні медіа можуть допомогти дітям залишатися на зв’язку з друзями та родиною. Знайдіть способи не хвилюватися і допоможіть дітям розслабитися. Спілкуйтеся з друзями, слухайте музику чи спробуйте йогу.

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