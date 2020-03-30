Як зберегти гарні стосунки з рідними на карантині: поради психологині

Багато людей вважають життя під одним дахом на час карантину страшним кошмаром. В той час, як вони мали б насолоджуватися родинним затишком або усамітненням. Як же не дратуватися та мати гарні стосунки з людьми, з якими ви живете в одному будинку? Психологи дали корисні поради, які допоможуть це зробити.

До карантину люди не проводили так багато часу разом, як зараз. І вони будуть змушені сидіти на ізоляції ще не один тиждень. У якийсь момент люди відчувають, що спілкування з рідними їх дратує, вони починають конфлікти без особливих причин або почуваються винними.

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Тому психоаналітик Марина Бабушкіна розповіла виданню Освіторія корисні поради, які можуть допомогти під час самоізоляції.

Як зберегти гарні стосунки з рідними на карантині

Усвідомте, що таке роздратування цілком природне

Ви маєте розуміти, що ви не стали менше любити близьких, ви просто потрапили в незвичні обставини. Не засмучуйтеся, коли читаєте пости в соцмережах про те, як щасливо та гармонійно проводять карантинний час інші родини. В усіх бувають зриви, просто про них не пишуть.

Домовтеся, що в кожного з родини є місце, де можна усамітнитися

Це може бути навіть одне місце на всіх: кімната, частина кімнати, яка відгороджена від решти простору або хоча б завішана тканиною. Кожен може побути там, коли відчує потребу, якщо "куточок" вільний.



Знайдіть час на себе, щоб заспокоїтися / Фото Pinterest

Кожен має право на час для себе

Поговоріть з чоловіком/дружиною, аби не виникало образ, що трішки тиші та усамітнення за улюбленими справами захистять ваші стосунки від зайвих скандалів. Спробуйте привчити дітей, що батьки мають щодня хоча б півгодини для себе. Тато й мама не повинні весь час розважати їх або бути "у зоні доступу".

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Тим паче, що нині в багатьох родинах вдома кілька дорослих – буде кому подбати про потреби дітей. Якщо родина живе за розкладом, можете ввести час, коли всі одночасно мають "час для себе".

Намагайтеся говорити, щоб вас чітко зрозуміли та вільно діліться почуттями. Нині час позбутися звички натякати та очікувати, що про ваші потреби та наміри здогадаються.

"Не варто розхитувати човен, у якому ви всі"

Перш ніж робити щось, що вплине на всю родину (навіть найпростіше — провітрювати, голосно вмикати музику, йти на вулицю тощо), попередьте про свої наміри інших. Це значно знижує рівень роздратування. А з таких ось дрібничок, як несподівано відчути холодне повітря під час гри чи занять, поступово зростає дискомфорт.

Обговоріть, якщо вас щось не влаштовує

Шукайте зворотний зв’язок. Не накручуйте себе та не залишайте в собі негативні переживання. Але й не гарячкуйте. Якщо щось не так, дайте собі час заспокоїтися, а тільки-но це сталося — делікатно поговоріть про неприємне з іншими.

Якщо виник конфлікт, намагайтеся обговорити його спокійно та без зайвих емоцій. Шукайте компроміс, у тому числі з дітьми.



Важливість карантину / Інфографіка 24 каналу

Якщо почастішали сварки між дітьми, поясніть їм, чим це може бути викликано під час самоізоляції. Разом з ними поміркуйте про те, що може допомогти. Складіть спільно підказки чи правила, як уникнути сварок.

Спілкуйтеся онлайн поза межами родини – з колегами, друзями

Враження та емоції "ззовні" – це як провітрювання для приміщення. Тож, не забувайте про своїх знайомих. До того ж, це допоможе вам розслабитися і підніме настрій.

Щодня хоч трохи часу займайтеся чимось разом

Будьте разом, особливо якщо є діти: готуйте, малюйте, дивіться кіно, грайте в настільні ігри – можна вигадати чимало цікавих усім членами родини занять.

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Розберіться з особистими кордонами в родині

Приміром, хтось вперше з’ясує, що беруть без дозволу його речі, а хтось не любить, коли п’ють з його чашки тощо. Варіантів багато, а рецепт простий: всього заздалегідь не передбачиш. Тож якщо з’ясовуєте, що в чомусь порушуєте кордони, запам’ятайте це чи навіть запишіть.