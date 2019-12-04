Як зберегти ідеальні стосунки: секрет від голлівудської пари

Зіркова пара Розі Гантінгтон-Уайтлі та Джейсон Стейтем поділилися власними порадами, які зроблять стосунки щасливими та успішними.

Їх вважають однією з найкрасивіших пар Голлівуду. Закохані разом вже близько восьми років та навіть мають дворічного сина Джека, передає видання Ukr.Media.

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Не поспішати з весіллям

Джейсон та Розі почали зустрічатися ще в квітні 2010 року.Тоді Джейсон знімався у фільмі "Захисник", а Розі – в "Трансформерах 3". Показалася разом пара лише на червоній доріжці в лютому 2011 року. Але пропозицію акторка дочекалася лише через 5 років.



Джейсон Стейтем та Розі Гантінгтон-Уайтлі

Зауважимо, що вони заручені вже кілька років, але досі не відіграли повноцінне весілля. У них є маленький син, тому як тільки він стане трохи старшим, пара обіцяє офіційно одружитися. "Ми з нетерпінням чекаємо цього часу, але не ставимо весілля в пріоритет", – сказала Розі Гантінгтон-Уайтлі.

Розділяти обов'язки

Розі зізнається, що розподілені обов'язки в їх сім'ї – це добре і її радує те, що коханий допомагає їй з доглядом за дитиною. "Йому подобається вставати о п'ятій ранку, щоб виконати "батьківські обов'язки", а я натомість можу поспати зайву годину. Він практичний, і він чудовий тато", – наголошує акторка.



Розі з сином

Поважати слабкості один одного

Цікаво, що голлівудська пара поділяє весь побут та обов'язки порівну, а також поважає силу, впевненість і амбітність один одного. Проте Джейсон та Розі знають, що не всі ідеальні, тому вони можуть спокійно час від часу здаватися слабкими і це ніяк не впливає на шлюб в цілому.

Зберігати приватність

Голлівудська пара не викладає все своє життя на сторінках в соцмережі. "Є люди, які хочуть жити на камеру 24/7, але ми до них не належимо", – каже Джейсон Стейтем. Тому пара живе тільки для себе і не показує на весь світ своє життя.

Не боятися зробити помилки

За словами пари, вони адекватно реагують на страх зробити вибір, зважитися на серйозну зміну або просто робити помилки. Так, одного разу Розі в'їхала на своїй машині в джип Стейтема, але вони обидва посміялися над ситуацією, а не перетворили її у великий скандал зі звинуваченнями.



Фанати вважають їх стосунки ідеальними

"Бували періоди, коли я не працювала і відчувала себе розгубленою, але після того, як я стала мамою, я відчула себе набагато впевненіше у своєму тілі і в тому, хто я є. Це змінило моє життя", – додала Розі Гантінгтон-Уайтлі.

Підтримувати, а не ревнувати до успіхів

Добре, коли ви обоє розумієте, яке ваше робоче навантаження і характер роботи.

"Мені просто пощастило, що я живу з кимось, хто в рівній мірі захоплений своєю кар'єрою так само, як і я. Добре, коли твій партнер радий за тебе і підтримує у всьому. Джейсон якраз такий. Він мій найбільший фанат, а я його фанат", – додає Розі Гантінгтон-Уайтлі.