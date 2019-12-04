Як зберегти ідеальні стосунки: секрет від голлівудської пари
Зіркова пара Розі Гантінгтон-Уайтлі та Джейсон Стейтем поділилися власними порадами, які зроблять стосунки щасливими та успішними.
Їх вважають однією з найкрасивіших пар Голлівуду. Закохані разом вже близько восьми років та навіть мають дворічного сина Джека, передає видання Ukr.Media.
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Як зберегти ідеальні стосунки
- Не поспішати з весіллям
Джейсон та Розі почали зустрічатися ще в квітні 2010 року.Тоді Джейсон знімався у фільмі "Захисник", а Розі – в "Трансформерах 3". Показалася разом пара лише на червоній доріжці в лютому 2011 року. Але пропозицію акторка дочекалася лише через 5 років.
Джейсон Стейтем та Розі Гантінгтон-Уайтлі
Зауважимо, що вони заручені вже кілька років, але досі не відіграли повноцінне весілля. У них є маленький син, тому як тільки він стане трохи старшим, пара обіцяє офіційно одружитися. "Ми з нетерпінням чекаємо цього часу, але не ставимо весілля в пріоритет", – сказала Розі Гантінгтон-Уайтлі.
- Розділяти обов'язки
Розі зізнається, що розподілені обов'язки в їх сім'ї – це добре і її радує те, що коханий допомагає їй з доглядом за дитиною. "Йому подобається вставати о п'ятій ранку, щоб виконати "батьківські обов'язки", а я натомість можу поспати зайву годину. Він практичний, і він чудовий тато", – наголошує акторка.
Розі з сином
- Поважати слабкості один одного
Цікаво, що голлівудська пара поділяє весь побут та обов'язки порівну, а також поважає силу, впевненість і амбітність один одного. Проте Джейсон та Розі знають, що не всі ідеальні, тому вони можуть спокійно час від часу здаватися слабкими і це ніяк не впливає на шлюб в цілому.
- Зберігати приватність
Голлівудська пара не викладає все своє життя на сторінках в соцмережі. "Є люди, які хочуть жити на камеру 24/7, але ми до них не належимо", – каже Джейсон Стейтем. Тому пара живе тільки для себе і не показує на весь світ своє життя.
- Не боятися зробити помилки
За словами пари, вони адекватно реагують на страх зробити вибір, зважитися на серйозну зміну або просто робити помилки. Так, одного разу Розі в'їхала на своїй машині в джип Стейтема, але вони обидва посміялися над ситуацією, а не перетворили її у великий скандал зі звинуваченнями.
Фанати вважають їх стосунки ідеальними
"Бували періоди, коли я не працювала і відчувала себе розгубленою, але після того, як я стала мамою, я відчула себе набагато впевненіше у своєму тілі і в тому, хто я є. Це змінило моє життя", – додала Розі Гантінгтон-Уайтлі.
- Підтримувати, а не ревнувати до успіхів
Добре, коли ви обоє розумієте, яке ваше робоче навантаження і характер роботи.
"Мені просто пощастило, що я живу з кимось, хто в рівній мірі захоплений своєю кар'єрою так само, як і я. Добре, коли твій партнер радий за тебе і підтримує у всьому. Джейсон якраз такий. Він мій найбільший фанат, а я його фанат", – додає Розі Гантінгтон-Уайтлі.