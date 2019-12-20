Як зберегти романтику в сім'ї: 7 любовних звичок для кожного дня

Щоб повернути пристрасть у сімейні стосунки вам не потрібно їхати на тиждень на безлюдний острів. Ви просто маєте внести кілька простих романтичних жестів у свій розпорядок на кожен день.

Психологи запевняють, що найщасливіші діти походять з дому, де мама і тато справді люблять один одного. І ця прихильність не просто підтримується сама собою – вам потрібно розпалювати іскру у стосунках щодня, передає видання Parents.

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В молодості ви часто обіймалися, цілувалися та шепотіли різні компліменти на вушко один одному. Пам’ятаєте, коли ви поводилися так закохано з чоловіком / дружиною? Якщо з народженням дітей чи просто з роками ваше кохання почало трохи гаснути, ви повинні робити кожного дня романтичні жести до коханого (коханої).

Любовні звички для сімейних пар:

Раніше ви завжди трималися за руки під час прогулянки. Продовжуйте це робити і зараз. І кажіть одне одному не просто "Я тебе люблю", а "Я все ще закохана/ий у тебе".

Замість того, щоб просто поцілувати в щічку коханого (кохану) при виході на роботу, поцілуйтеся по справжньому в губи (щонайменше 10 секунд).

Проявіть турботу, знайшовши одну нову рису у партнері, щоб робити йому компліменти щодня, навіть якщо сьогодні він просто голився.

Пригадайте, як ви фліртувати. Тепер, коли ви обоє метушитеся по кухні, дозвольте собі часті обійми.

Тримайте біля ліжка записник чи кольорові стікери і кожні кілька днів пишіть йому/їй солодку замітку. Можете вкинути таку записку в його /її портфель або на будь-який предмет, де ваше кохання її точно знайде.



Залишайте милі записки коханим / Фото Nestle

Якщо ви занадто виснажені, щоб щось робити, то просто проведіть вечір разом або подивіться романтичний фільм.

Сфотографуйте себе на телефон, де ви тримаєте табличку чи лист паперу, на якому написано: "Не можу дочекатися тебе сьогодні ввечері" та надішліть йому електронну пошту. Це обов'язково підніме йому настрій на роботі.

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