Як зберегти стосунки в умовах карантину: зворушливі історії кохання під час пандемії

Після карантину в Китаї кількість розлучень суттєво зросла. Однак у світі є ті, хто зберігає вірність у складні часи, ризикує собою заради коханих. Дехто навіть знаходить собі пару, не покидаючи дім. Про зворушливі історії кохання в умовах епідемії – читайте в матеріалі 24 каналу.

Побачення у надувній кулі

2 тижні тому фотограф Джеремі Коен з Нью-Йорка побачив, як на сусідньому даху танцює дівчина. Хлопець помахав незнайомці, а та йому відповіла. Далі американець пішов на рішучий крок – написав номер телефону на папірці і відправив дроном.

Вже через годину Джеремі Коен готувався до першого побачення. Однак дівчина сиділа за столиком на своєму балконі, а хлопець – на своєму.



Побачення на різних балконах / Фото: скриншот з відео

На другому побаченні романтична пара з Нью-Йорка гуляла містом, яке сильно потерпає від COVID-19. Однак вони дотримувалися правил безпеки. Хлопець прийшов до дівчини всередині кулі.

Думаю, їй сподобалося. Я приніс квіти. Обробив їх дезінфектором. Ми гуляли містом і доторкалися одне до одного через кулю, як раптом нас зупинила поліція,

– сказав Джеремі Коен.

Однак, як виявилось, патрульні захотіли лише зробити фото з закоханими.



Патрульні фотографуються зі закоханою парою / Фото: скриншот з відео

Літня пара зустрічається на кордоні

Деяким закоханим навіть закриті кордони не заважають зустрічатися щодня. 85-річна Інга Рассмусен і її кавалер 89-річний Карстен Тюхсен Хансен бачаться через шлагбаум, який розділяє Німеччину і Данію.



Закохана літня пара / Фото: зі сторінки у фейсбук Henrik Frandsen

Чоловік завжди приносить червоне вино або місцеву кминну настоянку. Жінка ж частує коханого домашньою їжею, адже хвилюється, щоб він нормально харчувався.

Щодня з 15:00 до 17:00 ми тут сидимо і зберігаємо дистанцію. Нам не можна обійматися. Хоча раніше ми часто це робили. Інга смачно готує. Тому ми обідаємо на цьому місці. Хто б міг подумати, що у 89 років я так закохаюся,

– розповів німець Карстен Тюхсен Хансен.

Жінка приходить під вікно, щоб побачити коханого

Пара з Вашингтону, яка разом вже 60 років, бачиться через скло. 89-річний Джин проживає в центрі догляду за літніми людьми в Вашингтоні. Саме в цьому будинку від COVID-19 померли шестеро людей.

Керівництво заборонило усі візити в центр, але дружину Джина 88-річну Дороті це не зупиняє. Щодня вона приходить під вікно, щоб підтримати чоловіка.





Жінка прийшла, щоб побачити свого чоловіка / Фото: скриншот з відео

Додаток для одиноких людей

В Ізраїлі заборонено виходити на вулицю. Саме тому місцева мешканка вигадала додаток "Любов на відстані". Він значно простіший за свої аналоги. Для реєстрації не потрібно багато фото та інформації про себе.

Варто лише вказати вік, місце знаходження і вподобання – можна розпочинати спілкування завдяки відеозв'язку. В такий спосіб вже 5 пар знайшли своє кохання.



Засновниця додатку "Любов на відстані" / Фото: скриншот з відео

"Я не мрію про шлюб саме в цей момент. Я хочу, щоб це трапилося. І я хочу, щоб люди одружувалися завдяки коронавірусу і моєму проєкту. Але, насамперед, я хочу, щоб людям було з ким поспілкуватися і гарно провести час", – зазначила засновниця додатку Мерав Девід.