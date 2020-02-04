Як змінилося святкування весілля за останнє десятиліття: яскраві переваги

Весілля – це позачасові події і багато наречених дотримується сімейних традиції та звичаїв, які близькі серцю. Однак, ми не можемо не визнати, що за останнє десятиліття це свято суттєво змінилося і, можливо, це на краще.

Тепер закохані влаштовують свої урочистості, зважаючи на свій особистий стиль та переосмислюючи традиції. І це дійсно неймовірно, адже деяким речам варто було змінитися, передає видання Brides.

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Як змінилося святкування весілля за останнє десятиліття

Соціальні медіа стали головним гравцем

Не випадково за останні десять років популярними стали соцмережі, зокрема інстаграм, та медіа платформи, як Pinterest, що назавжди змінило "світ" весіль.

Так, фахівці запевняють, що Pinterest та інстаграм дають закоханим парам інструменти для пошуку натхнення та висловлення своїх ідей.



Ідеї, як прикрасити стіл наречених на весіллі / Скріншот сайту Pinterest

Соціальні медіа тепер надихають людей на планування весіль як з точки зору візуального вигляду, так і з точки зору розваг та громадського харчування. В результаті планувальники ставлять перед собою завдання створити щось нове і різне для кожного клієнта.

Пари почали обирати нетрадиційні місця для одруження

У міру того, як розвивалися настрої весіль, змінилися і місця, де пари хочуть одружитися. Так, закохані можуть обрати готельний бенкетний або інші альтернативні місця – склади, дахи, поля, вечірка на природі чи в будь-якій іншій локації.

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Часто наречені обирають місця зі сентиментальним значенням, наприклад, літній табір, де вони познайомилися тощо. За словами експертів, "про весілля раніше думали наказово, а сьогодні парі дають порожній аркуш, щоб партнери справді створити власне бачення свого свята".

Наречені намагаються здивувати

Наречена сучасного світу планує весілля, яке буде сповнене пам’ятних моментів, що здивують і зворушать гостей. Це може бути хор на 15 осіб, музичний гурт, танець від свідків на весіллі чи інші речі.

Тенденції стали менш важливими

Ще 2010 році майже на кожному весіллі можна було побачити загальну тенденцію свята: запуск голубів, баночки з піском для закоханих чи вогняне шоу. "Проте зараз ми всі трохи подорослішали і, незалежно від бюджету, наречені обирають простоту та природніші елементи, ніж раніше", – кажуть експерти.

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Мистецтво почало впливати на дизайн

Змінилася навіть мода на весіллі. Тепер наречена може одягнути не пишну чи білу весільну сукню, і зал для святкування прикрашають зі смаком.

Закохані роблять все, аби їх головне свято було неймовірно красиве та незабутнє, при тому, щоб все було стильно.

Важливою є смачна їжа та ідея святкування весіллі

Істотною зміною за останні 10 років є тривалість обіду. Наречені тепер рідко влаштовують чотириразове харчування для гостей, а все частіше обирають вечірки для весілля.



Весільна вечірка стала сучасним святкуванням головного дня наречених / Фото Unsplash

Весільні вечері перейшли від дуже офіційних обідніх страв до сімейного або коктейльного стилю. Пари також враховують смаки гостей у виборі страв та обирають стіл з солодощами окремо від загального фуршету.

Отже, що далі? Тяжко уявити, що зміниться за наступні 10 років, щоб весілля стали ще кращими. Але, очевидно, з еволюцією технологій та творчості на щось нове таки варто чекати.