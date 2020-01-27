Як змінюється людина, коли зустрічає свою другу половинку

Чи помічали ви, як поводиться людина, коли вона закохана? Вона посміхається, коли їй пише друга половинка, вважає вічністю час, коли перебуває далеко від коханої людини та робить безліч добрих речей, яких навіть не усвідомлює.

Всі ми звертаємо увагу на те, що люди починають виглядати привабливіше, коли закохуються. А все тому, що ці фізіологічні та емоційні зміни дійсно змінюють загальну поведінку людини, передає видання Inspiring Life.

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За словами експертів, поведінка закоханої людини, як правило, змінюється, але внутрішньо вона також змінюєтесь, оскільки "знайшла частину своєї душі, якої бракувало".

7 речей, які трапляються, коли ви зустрічаєте свою другу половинку:

Зміна точки зору

Зустрічаючи свою другу половинку, ви починаєте бачити речі по-іншому і відчувати радість у речах, в яких раніше ви, можливо, цього не знаходили.

Також змінюється перспектива змінюється, оскільки людина знайшла коригування у своєму житті – почуває себе правильно і робить все, аби виглядати кращим і позитивнішим.

Ви спілкуєтеся з коханим/коханою так, як ніколи не спілкувалися з іншими

Ви, мабуть, вже маєте кількох важливих людей у своєму житті, з якими тісно спілкуєтеся – друзями, родиною чи колишніми. Але, зустрівши свою другу половинку, ви розумієте, що це зв’язок, якого ви ніколи раніше не мали. Це ваша споріднена душа і вам дуже комфортно з цією людиною.



Вам завжди комфортно з коханою людиною / Фото Unsplash

Фізична близькість відходить "на другий план"

Безперечно, фізична близькість важлива, але це не все, що тебе цікавить з другою половинко. Адже ви "підключаєтеся" на більш глибокому рівні, тому вам хочеться чогось більшого, ніж просто сексу. Все, що ви зробите разом, для вас є чудовим.

Ви стаєте вразливими

Це може бути важко – дозволити новій людині увійти в наше життя, але ви хочете більше дізнатися свою другу половинку. Ви починаєте розуміти, що бути вразливим зі своєю коханою людиною легше, ніж з ким-небудь ще.

Адже коли ви маєш глибокий зв’язок, ви відчуваєте, що ця людина просто "розуміє" вас і ви справді можете бути самими собою і довіряєте коханим.

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Ви стаєте впевненішими

Коли людина закохана, то вона має почуття більшої впевненості у собі та довіряє другій половинці. Це не просто впевненість, що людина вас кохає і робить щасливим, це впевненість відчути себе справді собою.

Ви відчуваєте щастя

Коли ви закохані, мозок вивільняє підвищену кількість серотоніну в мозок (Серотонін – це хімічна речовина, яка виробляє відчуття "щастя"). Тож, коли ви зустрічаєте свою другу половинку, ваш мозок виділяє серотонін, і ви відчуєте більше щастя і задоволення, як ніколи раніше



Ви почуваєте себе щасливими та коханими / Фото Unsplash

Ви стаєте більш продуктивними

Коли ви знайдете кохану людину, ваша впевненість збільшиться, і ви будете почувати себе більш захищеними в тому, щоб бути собою і представляти це справжнє "я" світові. Це призведе і до підвищення продуктивності.

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Тому що ви нарешті відчуваєте себе "власною версією себе" – кимось, ким ви завжди хотіли бути, але боялися це показати. Всі психічні та емоційні блоки, які були на вашому шляху, почнуть руйнуватися, і ви зможете виконувати проєкти, які завжди хотіли робити, або які починали і не закінчували.

А продуктивність на роботі покажеться тим, що ви виконуватимете свої завдання з новою силою та інтересом, яких у вас раніше не було. Тепер, коли ви зустріли свою другу половинку, і все, здається, «на своїх місцях», ви перестанете сумніватися у своїх навичках.