Як знайти кохання на карантині: 5 кроків для успішного знайомства

Питання, як зустріти справжнє кохання, хвилює багатьох самотніх людей. Адже почуття любові — це особливий стан душі, який змушує нас йти на будь-який ризик заради близької людини. Але що робити зараз, коли в світі вже кілька тижнів триває карантин? Повірте, ізоляція не завада для пошуку другої половинки.

"Головне – правильно шукати", – впевнена заступниця директора Школи леді проєкту "Від пацанки до панянки" на Новому каналі Ірина Зайцева та дала кілька порад для успішного знайомства на карантині.

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Крок №1: ставте ціль

Перед тим, як зареєструватися на сайті знайомств, запитайте себе: навіщо вам це потрібно. Без цілі вам траплятимуться "не ті" чоловіки. І буде складно розгледіти потенційного кандидата на місце у вашому серці.

Крок №2: правильно оформіть профіль

В інтернеті теж працює прислів'я "зустрічають по одежині". Більше того, тут немає можливості роздивитися жести, міміку і почути інтонації голосу людини. Тому потенційний кандидат не оцінить "великий духовний світ і добре серце" за фото в купальнику або селфі без косметики.



Знайомтсво з хлопцем в інтернеті / Фото Zdorovia

За вісім секунд потрібно своїм профілем зачепити чоловіка – саме стільки часу, за версією вчених, потрібно для прийняття рішення.

Як оформити профіль?

Правильний нік

Грайливі псевдоніми на кшталт Зайченя чи Кицюня будуть притягувати чоловіків, не готових до серйозних стосунків.

Професійні фото

Знімки мають тільки хорошої якості. Але не ретушуйте себе надто активно. Одяг та пози мають відповідати вашим цінностям, внутрішньому світу і статусу. Чоловіки швидко викривають фальш.

І, звісно, якщо хочете серйозних стосунків, оголені або напіводягнені фото у профілі не допускаються.

Пишіть правду

В інтернеті є спокуса "прикрасити" себе. Але, врахуйте, вам потім з цим доведеться жити, якщо стосунки складуться. Брехати завжди складніше, ніж говорити правду.

Крок №3: листування

Як швидко потрібно відповідати на повідомлення? Не відразу. Щонайменше – через дві

години, щонайбільше – через два дні. Це потрібно для того, щоб "істеричні" чоловіки відсіялися самі.

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На сайтах знайомств цілком нормально, коли вам "підморгнули" або написали просте

"привіт". Сподобалася анкета чоловіки? Можете відповісти тим самим або написати комплімент за інформацією у профілі.

Виключіть довгі переписки, тим більше, ночами. Так є всі шанси закохатися у фантазії, а при першій зустрічі буде чекати розчарування. Важливо, щоб чоловік якомога раніше захотів запросити вас на побачення. На карантині це може бути онлайн-зустріч по відеодзвінку.

Крок №4: будьте терплячі

За статистикою, на сайтах знайомств сидить більше чоловіків, ніж жінок. Не всі з них зареєструвалися з метою створити серйозні стосунки. Готуйтеся до того, що доведеться відсівати багатьох кандидатів.

Але на сайтах знайомств багато гідних чоловіків, які через свою зайнятість і карантин не можуть знайти даму серця в реалі.

Крок №5: віртуальне побачення

В умовах карантину розумно піти на побачення онлайн. Так ви і пізнаєте людину, і допоможете не поширювати небезпечний вірус. До того ж, навіть по відеодзвінку можна влаштувати романтику, поставивши ароматичні свічки та створивши затишну атмосферу.

Під час спілкування будьте природною, і тоді онлайн-побачення можуть стати початком серйозних стосунків після карантину. Непогано б перед пошуками судженого розібратися у собі й пропрацювати свої душевні травми.