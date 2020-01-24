Як знайти нове кохання після розриву: цікаві поради

Напевно, багато хто з нас переживав розрив стосунків з коханою людиною, після чого відчував розчарування і смуток. Але якщо вам здається, що ви вже ніколи не знайдете своє кохання – ви помиляєтеся. Головне – заспокоїтися, прийти до себе та повірити, що ваше щастя десь чекає на вас.

Видання Mind Body Green опублікувало перелік важливих порад, коли мова йде про пошук кохання після розриву.

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Постарайтеся присвятити хоч трохи часу собі

Адже після розриву вам не потрібно сидіти на карантині, перш ніж знову повернутися до життя. Хоча, з іншого боку, час виліковує майже все.

Переконайтесь, що ваше минуле там, де воно має бути

Якщо ви дійсно хочете знайти когось нового, вам доведеться над цим працювати.

Іншими словами, будьте готові багато виходити в світ, зустрічатися з новими людьми, переживати кілька поганих побачень, навчитися фліртувати та все інше, що, на перший погляд, може здатися трохи пекельним, але одного разу ви зрозумієте, що це було того варте.

Теорія подорожей

Потрібно відкрити себе новим враженням, вийти зі своєї зони комфорту, бути готовим спробувати що-небудь нове, залишити свої страхи позаду, і перш за все, просто дозволити собі бути вільним.

За словами філософів, "кохання – це не призначення, це подорож". З чого варто почати:

Відвідування нових місць

Немає нічого більш терапевтичного після розриву, ніж поїздка, будь то на Балі чи будинок вашого найкращого друга. Подорожі допомагають повернутися до себе, зв’язатися з тим, що важливо, і запам'ятати дрібниці, які роблять вас щасливими.

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Це також добре для знайомства з новими людьми, тому що, хто знає, ви можете в будь-який момент зустріти любов свого життя.

Знайомство з новими людьми

Найкращий спосіб забути когось – це знайти (зустрітися) когось іншого. Ви повинні йти на зустріч новим людям та дивитися на це, як на поїздку: вона може закінчитися погано, або бути короткою і милою.