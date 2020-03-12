Як знайти няню для дитини на час карантину та скільки це коштує

По всій Україні оголосили карантин на три тижні, до 3 квітня, у зв'язку з поширенням коронавірусу. Батьки вже почали хвилюватися, з ким же лишати дитину, якщо бабусі та дідусі не можуть доглядати за малюком в цей період. У такій ситуації радимо знайти няню, а як це зробити правильно та скільки коштує така послуга – читайте у матеріалі.

Поради опублікувало видання Інформатор, які зверталися з питаннями до експертів зі служби Coffee Nanny, яка працює вже 4 роки і відкрила свій сервіс вже в 12 містах України.

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Чи потрібно звертатися до няні? Це не обов'язково. Але якщо спробуєте взяти дитину до робочого офісу, то будьте готові, що вона буде хотіти грати, галасувати та вимагати вашої уваги.

Цікаво, що деякі батьки організовують імпровізований садочок вдома, дивлячись по черзі за дітьми сусідів чи друзів. Але це гарна ідея, лище якщо ви впевнені у безпеці та здоров'ї всіх малюків та дорослих.

Тому одним із найпопулярніших і безпечних варіантів залишається вибір няні, яка зможе дивитися за вашою дитиною, коли ви спокійно працюватимете.

Де знайти няню та скільки це коштує

Coffee Nanny

Няні у цій службі працююють цілодобово. Коштує це близько 150 гривень на година (з 9:00 до 21:00), 200 гривень за година (з 21:00 до 9:00).

ParaSolka

Працює цей сервіс за тим же принципом, що й "Кофе няня". Коштують послуги няні 200 гривень за годину (з 9:00 до 20:00), 250 гривень за годину (з 20:00 до 9:00). Вихідні – 250, свята – 300 гривень.



Вибором няні займіться особисто заради безпеки дитини / Фото Dity.ogo

ParaSolka надає послуги у наступних форматах: батьки можуть звільнити неньку безпосередньо вдома, будучи на роботі, в кафе, в тренажерному залі, салоні краси, в магазині під час шопінгу тощо.

Окрім того, сервіс допомагає батькам дивитися за дітьми під час різних заходів весіль, дитячих днях народження, корпоративах і т.д. Експерти надають консультації з підбору постійних няні в сім'ю, аудиту її роботи та підвищення кваліфікації на тренуванні.

BahamaMama

Служба позиціонує себе як унікальний сервіс, спрямований на догляд за дітьми. Вони надають аналогічні послуги з описаними вище сервісами: няня виїжджає в будинок, салон, спортзал тощо. Коштують послуги доглядальниці близько 160 гривень на годину.

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Групи у фейсбуці

Є групи у Facebook типу "Шукаю няню", хоча вони, як правило, закриті. Але там можуть "спеціалісти" без досвіду роботи чи освіти.

Які документи няні потрібно перевірити перед прийняттям на роботу?

її медичну карту

педагогічну чи медичну освіту

копії документів, зокрема паспорт.

Окрім того, варто дізнатися, який у няні досвід роботи, зокрема і особистий у вихованні власних дітей, і як вона ставиться до покарань малечі.

Що таке карантин? Це заборона відвідування навчальних закладів, проведення масових заходів, розважальних, спортивних подій. Також карантин забороняє відвідувати хворих в стаціонарах під час епідемій грипу.



Що треба знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу