Як зробити комплімент хлопцю: фрази, які хочуть почути чоловіки

Чомусь жінки не часто роблять компіменти чоловікам. Проте якщо вам подобається хлопець, вам необхідно сказати йому приємні слова, інакше він подумає, що ви не цікавитеся ним і швидко втратить інтерес. Не бійтеся це говорити і повірте, чоловіки теж люблять компліменти!

Згадайте самі, коли вам хтось зробив справжній комплімент, це ж дивовижне відчуття, чи не так? Нижче наведений перелік фраз, які дійсно сподобаються вашому коханому і змусять його почуватися краще, передає видання Anewmode.

Цікаво! Секрет ідеальних стосунків, або 10 звичок щасливих пар

Комплімент "Ти такий гарячий"

Хлопець не завжди знає, чи вважаєш ти його бажаним, але це хочеться почути кожному. Тож скажи йому це.

Які фрази можна використати:

"Ти сьогодні виглядаєш так сексуально".

"Ця сорочка на тобі дивовижно виглядає".

"Ого, твої очі зачаровують".

Комплімент "Я тебе ціную"

Чоловіки роблять для жінок багато приємних речей і, звичайно ж, вони очікують, що ви це цінуватимете. Тому не соромтеся казати ці слова своєму коханому і робіть це частіше.

Якими фразами можна це сказати:

"Ти в мене найкращий".

"Спасибі за те, що ти..."

"Я захоплююсь тим, хто ти є".

Комплімент "Спасибі за те, що робив"

Він пов'язаний з попереднім пунктом, адже чоловіки люблять за те, що вони відчувають вдячність своєї жінки. Його це надихне і він буде робити більше справ для вас, щоб чути від вас "Дякую!".



Дякуйте коханим за все, що він для вас робить

Проте, не чекайте, що він зробить для вас щось, що, як ви думаєте, заслуговуєте. Вам потрібно цінувати те, що він робить. Якщо хлопець миє посуд щовечора після вечері, то не вважайте це його обов'язком, а просто подякуйте за це.

Які фрази можна використати:

"Ти завжди точно знаєш, як це вирішити".

"Ти такий добрий до мене".

"Мені подобається те, що я завжди можу розраховувати на тебе".

Комплімент "Ти робиш мене щасливою"

Всі чоловіки хочуть зробити свою жінку щасливою. Якщо хлопець не думає, що він може зробити жінку щасливою, то, ймовірно, він не захоче бути з нею у стосунках і не має значення, наскільки вона приваблива, блискуча чи дивовижна.

Ваше щастя – це все для чоловіка, але він не завжди розуміє, що робить тебе щасливою. Тож скажіть йому це.

Які фрази варто сказати:

"Ти робиш мене по-справжньою щасливою".

"Я дуже люблю бути поруч з тобою, ти надихаєш".

"Ти завжди знаєш, як підбадьорити мене після тяжкого дня".

"Ти змушуєш мене відчувати себе коханою".

До теми: Назвали секрет щасливих стосунків

Комплімент в ліжку

Не думайте, що він знає, що зробив вам добре у ліжку через ваші "ух" та "ах", будьте конкретні, і скажіть йому, що він зробив і як це змусило вас почуватись.

Оскільки це досить особиста тема, вигадати свої власні приклади та фрази, що ви можете сказати коханому.

Комплімент "Як мені так пощастило"

Припущення вашого чоловіка не дають йому впевненості, як ви справді почуваєтесь. Тому говоріть йому про це. Дайте хлопцеві знати, що ви цінуєте його як партнера.

Фрази, які сподобаються коханому:

"Ти справді найкраще, що коли-небудь зі мною траплялося".

"Я не можу сказати тобі, наскільки я щаслива мати тебе в житті".

Комплімент "Ти такий смішний"

Для чоловіка немає милішого звуку, ніж ваш сміх. Тому цінуйте його почуття гумору та скажіть, що ці жарти роблять його неповторним. Смійтеся над його жартами і даруйте більше, ніж смайлик, коли він пише вам щось дійсно смішне.

Фрази, які можна сказати:

"Твоє почуття гумору завжди таке доцільне".

"Ти втрачаєш час на роботі, ти повинен робити standup!"

"Перестань бути таким смішним, люди, з якими я працюю, думають, що я божевільна людина, тому що постійно сміюсь з твоїх СМС".

Важливо! Як зробити стосунки щасливішими: проста порада

Комплімент "Я вірю в тебе"

Крім вдячності, у чоловіка викликає особливі почуття, коли жінка, яка має з ним стосунки, вірить в нього, бачить потенціал і велич всередині нього. Саме це надихає хлопця бути найкращим.

Які фрази можна використати:

"Я знаю, що ти досягнеш успіху в тому, про що думаєш".

"Я в захваті від того, що ти вже зробив".

Отже, не будьте скупими на компліменти і робіть вашого хлопця щасливим і усміхненим від ваших приємних слів!