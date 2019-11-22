Як зробити пропозицію коханій: незвичні та оригінальні ідеї

Безперечно момент пропозиції руки та серця запам’ятається назавжди, адже кожна дівчина мріє почути довгоочікувані слова "Виходь за мене". Це може бути як у дуже романтичному, так і в абсолютно незвичному місці. Тож, не бійтеся здивуйте кохану та обов’язково подбайте про те, щоб важливий момент був несподіваним та приємним.

Ми зібрали для вас декілька ідей, як зробити пропозицію руки і серця незабутньою.

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Екстремальні освідчення

Звичайно, отримати 100 троянд та пропозицію дуже приємно та романтично, однак справді незабутньо, коли ваше зізнання принесе захоплюючі враження, шалені емоції та новий досвід.

Тож, якщо ваша кохана готові до відкриттів, то ви можете освідчитися так:

Здійсність спільну мрію – стрибок з парашутом чи політ на пароплані, а одразу після приземлення подаруйте коханій обручку та скажіть важливі слова.

Цікавим є варіант пропозиції у небі – до прикладу, під час польоту на повітряній кулі. А щоб ваша дівчина нічого не запідозрила, запросіть її на один з фестивалів повітряних куль, начебто, просто подивитися.



Освідчення на повітряній кулі/ Фото tn.oblast.online

Зізнання у воді набирає популярності серед сучасних освідчень. Адже це дуже оригінально та, до речі, ідеально для тих чоловіків, які не вміють добирати гарних слів. До прикладу, ви можете подарувати коханій спільний урок дайвінгу, а на завершення здивувати її просто під водою, показавши обручку.

Ще одним цікавим способом, що поєднує у собі екстрим та здійснення мрій є пропозиція руки і серця на атракціоні. Подаруйте коханій подорож до "Діснейленду" або іншого парку розваг, оберіть атракціон та на висоті запропонуйте їй стати вашою дружиною.

Творча пропозиція руки і серця

Пропозиція вийти заміж повинна бути такою, про яку хотітиметься згадувати і розповідати іншим.

Як зробити це творчо та особливо?

– До прикладу, подаруйте коханій квест – нехай вона виконує завдання, а у фіналі отримає найдорожчий приз – зізнання та обручку. Це може бути квест, проведений на вулицях вашого міста. І зробіть це як подарунок на День народження, до дня знайомства чи свята закоханих: тоді вона не очікуватиме отримати обручку.



Нехай дівчина у квесті прийде до вас у заповітне місце

– Або ж вирушіть у подорож на пошуки скарбів (скажіть, що друзі подарували вам сертифікат на таку пригоду). Проте заздалегідь на місці розкопок заховайте коробочку з обручкою.

– Оригінальним буде, якщо ви таємно навчитеся грати на музичному інструменті чи малювати тощо і так запропонуєте дівчині стати вашою дружиною (у пісні, на картині і т.д.)

Публічна пропозиція руки і серця

Якщо ви хочете, щоб про ваше кохання та освідчення знав весь світ, не соромитеся сторонніх та зробіть круті публічні зізнання.

Ось кілька дивовижних ідей:

Ви можете зробити оголошення (рекламу) у її улюбленому журналі, газеті чи інтернет-ресурсі, у якому пропонуєте їй вийти за вас заміж.

Також фантастичним рішенням буде освідчення на радіо чи телебаченні. Тільки уявіть, як здивується ваша дівчина, почувши ваш голос чи побачивши вас на екрані.

Мило буде, якщо ви підготуєте відеоролик чи презентацію з вашими спільними фото та домовитеся з кінотеатром, щоб відео запустили перед фільмом. Або ж запросіть кохану на концерт та домовтесь з організаторами про зізнання зі сцени.

Як зробити пропозицію дівчині вдома:

1. Створіть інтернет-сторінку в мережі про ваше життя разом, де будуть фотографії чи місця, які означають багато для вас обох. Надішліть їй смс з адресою вашої сторінки і кілька романтичних фраз. Найголовніше: не забудьте на головній сторінці сайту написати заповітне питання.

2. Запропонуйте помасажувати їй ноги і в цей час надягніть колечко на пальчик її ноги.

3. Новорічна ідея: повісьте обручку на ялинку і запропонуйте їй знайти нову прикрасу.



Новий рік є гарним приводом для освідчення

4. Приготуйте їй ванну з ароматними свічками, киньте туди пелюстки троянд і після того, як ваша улюблена зручно у ній розташується, опустіть перед нею у воду гумове каченя з каблучкою.

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6. Напишіть їй історію про ваші стосунки подібно щоденнику з датами. Закінчіть датою, коли збираєтеся зробити пропозицію і напишіть, що історія не може бути продовжена, поки ви не отримаєте відповіді.

Ідеї милих та зворушливих освідчень у фото