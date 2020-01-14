Як зробити шлюб щасливішим: 7 способів, доведених наукою

Шлюб може пережити важкі часи, і його часто можна "відремонтувати" легше, ніж ви думаєте. Адже спільне життя з іншою людиною вимагає спеціальних навичок та ідей, які допоможуть побудувати шлях до щасливого шлюбу.

Сім цікавих способів опублікувало видання Mother.ly після проведення вченими практичних досліджень.

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Як зробити шлюб щасливішим

"Редагуйте" себе

Найщасливіші пари уникають говорити про кожну критичну думку, коли обговорюють певні важливі теми. Також вони з повагою висловлюють свої потреби, не критикуючи чи звинувачуючи свого партнера.

Прийміть вплив з боку свого партнера

Вчені виявили, що відносини у шлюбі вдаються тоді, коли чоловік може прийняти вплив від своєї дружини.

Наприклад, жінка може сказати чоловікові: "Чи можеш ти не працювати в четвер ввечері? Моя мати приїжджає в ці вихідні, і мені потрібна твоя допомога, щоб підготуватися". Він відповідає: "Мої плани узгоджені, але я спробую їх змінити".

Здатність чоловіка слухатися дружини (а не навпаки) має вирішальне значення, оскільки жінки вже добре вміють бути під впливом чоловіків. Справжнє партнерство відбувається лише тоді, коли чоловік може зробити те саме.

Мати високі стандарти

Щасливі пари мають високі стандарти один для одного. У найбільш успішних парах партнери відмовляються приймати погану поведінку одного одного. Доброта і турбота на початку стосунків дорівнює щасливішої парі в подальшому.

Навчіться заспокоюватися

Щасливі пари навчилися заспокоюватися та уникати сварок чи намагатися виправити ситуацію до того, як все повністю вийде з-під контролю. Приклади, як помиритися:

За допомогою гумору

Пропонуючи дбайливе зауваження ("Я розумію, що це важко для тебе")

Пояснення, що ви на одній дорозі ("Ми вирішимо цю проблему разом")

Відступ (у шлюбі вам часто доводиться поступатися, щоб виграти)

Якщо конфлікт ось-ось вибухне, зробіть 20-хвилинну перерву і побоє заспокойтеся.

Зосередьтеся на позитиві

У щасливому шлюбі, обговорюючи проблеми, пари роблять щонайменше п’ять разів повинні згадати позитивних рис один одного та обох. Наприклад, щаслива пара скаже: "Ми багато сміємося", а не "Ми ніколи не веселимося". Хороший шлюб повинен мати багато позитиву та яскравих емоціях.

Зверніться за допомогою до психолога

Часто пара може чекати декілька років, перш ніж шукати допомоги у вирішенні своїх проблем у відносинах. Це означає, що в середньому шлюб живе занадто довго з нещастям або невирішеними проблемами.

Якщо ви відчуваєте, що у вашому шлюбі є якісь ознаки проблем, зверніться за допомогою до психолога чи експерта зі стосунків. І пам’ятайте, що не соромно ходити на шлюбну консультацію, якщо це зробить ваш шлюб щасливішим.