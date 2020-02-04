Як зробити свою сім’ю здоровою: корисні поради від лікарів

Всі мріють мати здорову та щасливу сім'ю, проте це не завжди легко зробити. Тож ми зібрали для вас найкращі поради, які допоможуть зберегти себе та своїх близьких у кращій формі та захистити від хвороб.

Зокрема, велике значення для збереження та зміцнення здоров'я сім'ї мають правильно організовані побут і режим відпочинку, передає видання Focus.

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Як зробити свою сім’ю здоровою

Не бійтеся бруду

Численні дослідження показали, що надмірна гігієна послаблює імунну систему та може зробити організм схильним алергії і інфекцій. Діти, які виросли в місті, більш чутливі до алергенів, вірусів і бактерій в зрілому віці, ніж ті, хто провів дитинство в селі.

Особливо для дітей молодшого віку важливо, щоб імунна система була піддана випробуванню. Метушня в грязі, контакт з тваринами – це такі собі тренування, що зміцнюють імунну систему.

Уникайте зараження

Якщо дитина приносить застуду з дитячого саду – то вся сім'я хворіє. Але так не повинно бути. Ви можете захиститися від вірусів і бактерій за допомогою простих способів: кашляти і чхати в паперовий носовичок.

Ретельно мийте столові прибори та іграшки, до яких доторкнувся хворий член сім'ї тощо. Часте миття рук також захищає, якщо ви це зробите правильно: добре мийте руки протягом принаймні 20 секунд.



Ретельно мийте руки з милом / Фото Unsplash

Слідкуйте за сном

Ніщо не важливо для розвитку мозку, м'язів, імунної системи і клітин організму так, як нормальний здоровий сон. Фіксований час засипання і підйому важливі: у дітей розвивається регулярний режим.

Тому лягайте спати в один і той же час кожен день. Вимикайте телевізор, ноутбук, смартфон за годину до сну. Натомість читання чи розмова пред сном допомагають вам заснути.

Продовжуйте рухатися

Якщо ви довго відпочиваєте і не маєте фізичної активності, ви «іржавієте». Це стосується і здоров'я! З іншого боку, ті, хто регулярно займається спортом, мають не лише кращу витривалість та міцніші м’язи. А, згідно з дослідженнями, спорт захищає серце, зміцнює імунну систему, а також підтримує розум у формі.

Тож наведіть хороший приклад як батьки, і якнайшвидше пробудіть у малечі інтерес до спорту та фізичних вправ. Заохочуйте своїх дітей спробувати різні види спорту, поки вони не знайдуть той, який їм найбільше підходить.

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Полюбіть здорове харчування

Чим раніше дітям дозволяти допомагати на кухні, і робити з ними покупки, тим веселіше вони розвиватимуться у здоровому харчуванні.

Ви можете ввести правило, що тарілка завжди повинна бути максимально барвистою. Наприклад, подайте зелене горохове пюре, червоний томатний соус, моркву та кілька чорниць і малини на десерт. Це не тільки виглядає апетитно, але й забезпечує багато різних вітамінів.

Знайте сімейну історію

Ризики і сприйнятливість до хвороб часто успадковуються. Добре знання історії хвороби близьких родичів допомагає розпізнати симптоми на ранній стадії та полегшити діагностику у лікаря.

Це стосується і фізичного та розумового розвитку.Так, якщо дитина навчилася говорити пізно, то це не обов'язково є розладом чи хворобою, така ж ситуація була з мамою, татом, дідусем чи бабусею.

Зміцнюйте самосвідомість

Зробіть паузу, прислухайтеся до себе та відреагуйте на сигнали власного тіла. Це один з найпростіших засобів профілактики охорони здоров’я – адже наша підсвідомість зазвичай відчуває перше, коли в організмі чогось не вистачає.

Тому реагуйте на свою дитину, якщо вона голодна чи спрагла, їй потрібно сходити в туалет або щось болить. Також заохочуйте їх не пригнічувати почуття, такі як страх, гнів чи горе, а висловлювати їх.



Будьте щирими з дітьми, щоб вони вам розповідали все / Фото Unsplash

Як можна тренувати самосвідомість: нехай кожен член сім'ї лежить на підлозі у вітальні сім хвилин із закритими очима, щоб ви могли слухати власне тіло. Ви чуєте дихання, вам щось свербить, булькає в животі? Потім усі розповідають, що відчули і почули. Найкраще виконувати вправу як вечірній ритуал перед сном – це допомагає зняти щоденний стрес.

Вибудуйте довіру в сім'ї

Маленькі діти та підлітки повинні постійно відчувати, що вони можуть поговорити з батьками про що завгодно – будь то біль, проблеми в школі чи власні негаразди. Це важливо не лише для того, щоб мати можливість розпізнавати проблеми на ранніх стадіях, але й захищає психічне здоров'я.

До того ж, завжди сприймайте свою дитину серйозно, особливо коли вона плаче або боїться неважливих речей. І будьте хорошим прикладом для наслідування.

Підтримуйте один одного

Навіть ідеальна родина часто потребує допомоги. Не соромтеся приймати пропозицію няні від друзів, сусідів чи бабусь чи організовувати професійний догляд за дітьми. Адже діти отримують користь від контактів з різними людьми в розвитку – згідно з дослідженнями, це може навіть зміцнити їхні стосунки з батьками.