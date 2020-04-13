Як зробити Великдень на карантині особливим для дітей: цікаві ігри та завдання

Великдень на карантині – це точно не найкрутіша новина, адже батькам доведеться пробути вдома з дітьми все свято. Але не хвилюйтесь, ви можете зробити його особливим для малечі навіть під час пандемії.

Зробити Великдень особливим, не виходячи з дому, може бути дещо складно. Ми підготували для вас кілька ідей, які можуть сподобатися вашим малюкам.

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Способи, як зробити Великдень особливим для дітей

Пошук писанок вдома

Це класична, проста і цікава гра для дітей. Зробити це можна вдома, або ще краще – в саду, якщо він у вас є. Спробуйте заховати писанки чи просто солодощі навколо будинку чи в квартирі. І скажіть дітям їх знайти за допомогою підказок.

Ви можете на кожному місці залишати записки, де шукати далі, або просто кажіть "тепло" (якщо дитина біля схованки) чи "холодно" (якщо дитина не поруч). Це розважить ваших дітей на свято.

Зробіть з дітьми шоколадні яйця чи печиво з тематикою

Рецепт шоколадного яйця чи печива можна знайти в інтернеті. Підготуйте все необхідне та попросіть дітей допомогти вам. Їм це точно сподобається, а після – вони ще й поласують солодощами.



Великоднє печиво / Фото Unsplash

Влаштуйте перегони "зайців" в мішку

Візьміть будь-який мішок (або наволочку) і пришийте до штанців дітей з вати білого заячого хвостика. А потім влаштуйте перегони з дітьми, хто швидше дострибає до фінішу. Можете навіть на згадку записати відео та скинути його родичам.

Пофарбуйте справжні яйця

Зваріть яйця з фарбником або дайте дитині їх розфарбувати самим. Потім можна, за традицією, побитися яйцями та подати їх до обіду. Діти точно захочуть скуштувати яйця, які самі розфарбували.



Зробіть писанки до свята / Фото Unslash

Котіння яйця ложкою

Розділіться з дітьми на команди. Ви повинні варене яйце котити по траві – до фінішу і назад. Виграє той, чиє яйце не тріснуло і хто закінчив перегони першим.

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Фантики

Напишіть заздалегідь завдання та складіть в одну коробку. Такі фанти бувають досить одноманітними: заспівати пісню, прочитати вірш, станцювати, розповісти анекдот, показати якусь тварину тощо.

Набийте зайчика солодощами

В США є цікава традиція: батьки наповнюють іграшку чи мішок солодощами та чіпляють до дерева, а дитина повинна розбити його бейсбольною битою. Можете влаштувати таку гру і для своїх дітей. Коли в малечі все вдасться, на неї посиплеться гора цукерок.