Як зрозуміти, чи ви готові до одруження: пояснення психолога

Якщо ви же знайшли собі пару і розумієте, що кохаєте цю людину, то ви точно вже задумувалися про весілля. Створити сім’ю – це насамперед проявити бажання бути разом все життя і дарувати одне одному любов. Але чи впевнені ви на 100% і чи готові до одруження?

Розібратися у цьому питанні допомогла експерта з відносин і сексолог Амманда Майор. Вона виділила ключові ознаки, які свідчать про те, що ви готові одружитися з коханою людиною, передає видання Cosmopolitan.

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Як зрозуміти, чи готові ви до одруження?

Ви відчуваєте це на підсвідомому рівні

Це може звучати занадто просто, але це дійсно так. "Ви можете сказати, що закохані і відчуваєте це. Також ви відчуваєте себе комфортно і можете бути вразливими один до одного", – сказала Амманда.

За її словами, ви можете прийняти недоліки один одного і все одно їх любити. Тож, прислухайтеся до своїх почуттів. Але так само, якщо ви відчуваєте занепокоєння у відносинах, напевно, цьому є причина.



Ви повинні мати підтримку від коханої людини / Фото Unsplash

Ви можете вирішити суперечку

Майже нереально ніколи не сваритися зі своїм партнером, тому, як наголошує Амманда, якщо ти готовий одружитися, ти повинен після суперечки змогти легко вирішити конфлікт.

"Ви повинні бути в змозі брати на себе відповідальність за те, що ви спричинили суперечку, а не звинувачувати в цьому іншу людину. І ви маєте бути готові до критики і критично ставитися до свого партнера", – додає психологиня.

Ви можете говорити про серйозні речі

Аманда каже, що якщо ти готовий одружитися, ти повинен мати хороші навички спілкування і говорити про серйозні речі, які можуть вплинути на ваші стосунки.

"Наприклад, чи почуваєтесь ви комфортно з друзями та родиною один одного? Чи були ваші кохані в попередньому шлюбі, чи вони мають дітей, і як ви ставитесь до цього? Чи погоджуєтесь ви, що слід підтримувати зв’язок із колишніми чи ні?", – відповіла психологиня.

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У вас однакові цілі та очікування від життя?

Експерти запевняють, що ви повинні могти говорити про речі, які впливатимуть на ваше спільне майбутнє разом, наприклад, чи хочете ви дітей тощо.

"Подумайте, чи є у вас однакові погляди на такі речі, як гроші, чи можете ви про це говорити відкрито і чи любите ви витрачати гроші або економити, оскільки ці повсякденні турботи можуть спричинити проблеми у сім'ї", – зазначає Амманда.

Визначте, з чим ви можете погодитися, а з чим – ні

Психологиня пропонує визначити те, з чим ви можете погодитись, зокрема ваші політичні погляди або думки про родину один одного, і вирішити, чи вам вдасться слідувати цьому з коханими.