Як зрозуміти чоловіка: важливі поради для жінок

Дуже часто жінці хочеться дізнатися, що коїться в голові у коханого чоловіка, та зрозуміти його почуття до неї. Проте хлопець може поводитися дещо приховано чи не бажати говорити про себе.

Тому психологи дали кілька порад, які допоможуть жінкам зрозуміти чоловіка, пише видання Здоров'я.

До теми! Що чоловіки насправді цінують у стосунках

Як зрозуміти чоловіка

Чоловіки не говорять про почуття

Іноді хлопці вважають за краще висловлювати свої почуття діями, а не словами. І замість слів "Я тебе кохаю", показувати це вчинками. Наприклад, він може годинами допомагати вам по будинку, полагодити зламану річ, з'їздити за продуктами або навіть просто відкрити перед вами двері – все, що зробить ваш світ більш приємним.

Він вас справді слухає

Коли ви з кимось спілкуєтеся, то часом лише раз у раз вставляєте "так", "ага" або "я розумію". Це ваш спосіб сказати "я слухаю". Але чоловіки можуть взагалі нічого не говорити, коли ви щось розповідаєте. Проте, не означає, що він вас не слухає. У більшості випадків він слухає, і дуже уважно, просто мовчки.

Спільна діяльність створює зв'язок

Чоловіки зміцнюють свої взаємини переважно шляхом спільної діяльності, а не шляхом обміну думками або почуттями. Взаємодія для них – це, перш за все, взаєморозуміння. До прикладу, вони вважають, що спільні заняття спортом можуть чудово допомогти стати ближче один до одного.



Пара катається на велосипедах / Фото Treta

Чоловікам теж потрібен час "для себе"

Незважаючи на те, що спільна діяльність дуже важлива, чоловікам інколи потрібен «свій» час. Тому якщо вашому чоловікові подобається футбол, тренування, читання книг або риболовля, підтримуйте його в цих захопленнях та дайте вільний час для цього. Адже коли у обох партнерів є можливість реалізації своєї особистості, вони цікаві один одному.

Чоловіки вчаться у своїх батьків

Якщо ви хочете дізнатися, як чоловік поводитиметься в майбутнього, познайомтеся з його батьком. Часто чоловіки вчаться будувати стосунки, прислухаючись до своїх батьків або спостерігаючи за ними. Та модель відносин, яку чоловікові дає його власна сім'я, може показати, як він сам буде вести себе зі своєю дружиною.

Читайте також! 5 звичок дівчат, які розчаровують хлопців та руйнують стосунки

Чоловіки прощають швидше, ніж жінки

Жінки мають схильність довше пам'ятати негативний досвід та кілька годин чи навіть днів переживати стрес, тривогу чи образу. Чоловіки ж менше схильні "зациклюватися" на неприємностях – вони прагнуть рухатися вперед. Тому, коли ви, можливо, хочете обговорити вчорашню суперечку, ваш коханий може цілком уже забути про неї.