Як зрозуміти дитину-підлітка: поради для батьків

Часто діти-підлітки вперті, зухвалі, нікого не слухають і нічого не хочуть робити. Тому батьки мають надавати своїм чадам підтримку у такий складний підлітковий період.

Про це написала психологиня Олена Тараріна у своїй книжці "Бути собою. 10 гаджетів для щастя". Авторка вважає, що головне завдання батьків – "відкрити серце своїм дітям", і дає поради, як зрозуміти і прийняти своїх дітей.

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Діти вказують на наші слабкі сторони

Корисним для батьків буде, якщо вони випишуть на аркуші три риси характеру своєї дитини, які їх дратують. А тоді запитайте себе: чиї це риси характеру – дитини чи ваші?

Ви можете зрозуміти, що підлітки своєю поведінкою говорять батькам про те, які в них слабкі сторони.

Ваші діти нічого вам не винні

Часто батьки висувають вимоги до власних дітей – "ти зробив уроки?", "чому в кімнаті не прибрано?", "чому в планшеті сидиш?" і т.д. Дорослі поводяться зі своїми дітьми так, ніби вони їм щось винні.

Але варто просто любити своїх дітей, поки вони здорові, щасливі, хай навіть трохи неслухняні. Запам’ятайте: коли ви кричите на дітей, вони відчувають це так, ніби їх здали в дитбудинок – непотрібними.

Бачити підлітка, а не проблему

Запитайте себе: ви бачите свою дитину-підлітка чи проблему? Уявіть, як живеться людині, коли помічають не її саму, а лише негаразди, пов’язані з нею: не робить, не слухає, не відповідає, не спить, має цигарки в кишені тощо. Так, психологиня Олена Тараріна на батьківських зборах часто просить батьків назвати три хороші риси своїх дітей. Багатьом стає соромно — бо раніше вони про це не думали і хорошого у своїх підлітках не помічали.

Дитина перевіряє вас на здатність любити

Усі батьки хочуть, щоб їхні діти їх прославляли: щоб дітей хвалили, а батьки отримували грамоти і подяки за виховання. Коли ж вас викликають до директора школи через погану поведінку – так дитина перевіряє вас на здатність любити її.

У такі миті ви повинні бути вдячні своїй дитині, що маєте шанс відкрити серце і навчити дитину робити те саме.

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У найгірші моменти життя підлітка не беріться за ремінь

Батьки звикли карати дитину, коли вона бешкетує, та хвалити, коли поводиться добре. Але є особливі випадки, коли ваш підліток сильно нашкодив. У такий кризовий момент треба "затулити" собі рота, а тоді швидко обіймаєте дитину.

Чому це важливо? Дитина і без ваших нотацій знає, що вчинила погано. Тому в цей момент буде добре, якщо він отримає досвід, що його не карають, а приймають, пробачають і дають підтримку. Так ви навчите дитину любити себе в час, коли найменше цього заслуговуєш.



Не змушуйте дитину до розмови, для підліткового віку є нормою, що дитина стає закритою

Відмовтеся від думки, ніби ви знаєте, як краще для вашої дитини

Коли дитині виповниться 8 років, ви повинні запитувати дитину її думки. Адже чим раніше ми почнемо радитися зі своїми дітьми, тим більше відповідальності вони на себе братимуть.

Навчіться слухати мовчки

Опануйте техніку коучингового слухання: дитина вам розповідає, а ви мовчки слухаєте і жестами показуєте, що чуєте і розумієте. Не ставте питання для уточнення, не ведіть дитину за своїми думками, не перепитуйте. Дитина розкаже лише те, що вважає потрібне, а ви довіряйте тому, що вам розповіли.

Так ви покажете своє прийняття її. І коли пізніше настане період "секретиків", підліток не боятиметься поділитися.