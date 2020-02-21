Як зрозуміти, коли припинити стосунки: 5 ознак

Якщо ви були в нещасних стосунках, то знаєте, як важко прийняти рішення, чи варто покинути свого партнера. Розібратися у цьому – непросте завдання. Але є ознаки, що вам дійсно варто розірвати стосунки, навіть якщо ви досі кохаєте цю людину.

Можливо, ці ознаки очевидні, але часто люди можуть ігнорувати їх та брехати собі, що у стосунках немає жодної проблеми, передає видання Yourtango.

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Однією з причин, чому вони не хочуть розлучатися – це те, що вони досі люблять свого партнера і не хочуть його втрачати.

5 ознак, що вам пора припинити стосунки

Відносини приносять вам більше болю, ніж щастя

Не забувайте, що стосунки повинні приносити вам більше щастя та натхнення. Можливо, ви засліплені щасливими моментами, які пережили з партнером у минулому.

Та все ж, якщо ви відчуваєте, що нещасні, змініть це – перестаньте триматися за людину, яка не піклується про ваше щастя.

Ваш партнер очікує, що ви змінитеся

Коли ваш партнер хоче змінити ваші шкідливі звички, зокрема куріння, випивка алкоголю або зволікання – це добре. Це означає, що ваш партнер просто хоче кращих речей для вас.

Однак, не дуже добре, коли ваш партнер хоче, щоб ви стали іншою людиною, і вони починають надто контролювали вас. Ви ж не можете змінити характер і своє виховання. Тому кохана людина повинна приймати і поважати те, ким ви є та ваші переконання.

Ваші стосунки не дозволяють вам обом розвиватися

Це коли ви відчуваєте, що ваші відносини душать вас і що у вас немає простору та свободи для розвитку. Бути у відносинах не означає, що вам потрібно поставити своє життя на "стоп".

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Коли ваші стосунки або ваш партнер вимагає, щоб ви відмовилися від своїх особистих цілей, то це лише призведе до того, що вам стане нудно у відносинах.

Ваш партнер шкодить вам емоційно, фізично чи словесно

Ви не повинні дозволяти нікому наносити вам фізичної, емоційної чи словесної шкоди. Ці види жорстокого поводження є головною ознакою припинити відносини.

Ніхто не повинен відчувати себе небезпечно у стосунках. Якщо ваш партнер шкодить вам, то це токсична любов. Вам час задуматися, що пора розірвати зв’язки та вийти з цієї жахливої ​​ситуації.

Коли ваш партнер докладає мало зусиль

В ідеалі, стосунки повинні бути врівноваженими – 50/50. Однак, бувають випадки, коли ви відчуваєте, що віддаєте власних зусиль більше, ніж ваш партнер. Але це погано, бо ви віддаєте себе повністю, а ваша кохана людина нічого не робить. Тож, якщо ви відчуваєте, що перебуваєте в односторонніх відносинах, то варто подумати про вихід з них.