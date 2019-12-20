Як зрозуміти, що хлопець хоче розійтися з вами: поширені ознаки

Кожні стосунки проходять етап першої закоханості та ніжності. Звичайно, хочеться вірити, що так буде завжди, але, на жаль, не у всіх стосунків є продовження. Можливо, ваші відносини можна врятувати, якщо почати діяти, а, можливо, настав час пошукати щось нове.

Так чи інакше, ти маєш знати правду. Тому ось кілька ознак, які свідчать про те, що ваш хлопець хоче розійтися, як повідомляє видання Anewmode.

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У вас ніколи немає часу один на одного, а коли ви разом, він поводить себе холодно

Іноді пари вважають, що ця проблема виникає через напружений графік. Але насправді, якщо ти дійсно в когось закоханий, то ти зробиш все, аби провести більше часу разом.

Також зверніть увагу на те, як ви проводите час разом. Ваш коханий ласкавий чи поводиться віддалено? Якщо вам погано разом – то це "дзвіночок", що варто розійтися.

Він уникає розмов про майбутнє

Ви коли-небудь випадково починали розмову про далеке майбутнє, а потім замислювалися, чи не вважає ваш чоловік, що про таке занадто рано говорити? Мабуть, всі звинувачували себе потім, що дозволили цим думкам прозвучати вголос.

Але якщо він здається розгубленим щодо майбутнього, то він, мабуть, не готовий до серйозних стосунків. Чесно кажучи, він ще може навіть не усвідомлювати цього. А може, коли він уявляє майбутнє, то просто не бачить вас у ньому. Так чи інакше, це не той, з ким можна розраховувати на стабільні стосунки.



У стосунках нормально обговорювати спільне майбутнє / Фото Pinterest

Він не хоче виправлятися

Щоб стосунки процвітали, обом людям потрібно бути готовими до роботи над ними, іноді доводиться докладати значних зусиль. Проте часто буває так, що розвиток стосунків лягає на плечі одного партнера.

Тож якщо ви відчуваєте, що опинилися на самоті з цим, не продовжуйте боротися. Немає сенсу намагатися виправити відносини самостійно. Іноді важко закінчити стосунки, але краще зробити це самій, ніж чекати, коли кинуть тебе.

Близькість майже зникла

Фізичний дотик – не єдина мова любові, але він обов'язково має бути частиною стосунків. Якщо хлопець більше не хоче тебе, то це не є хорошим знаком.

Зазвичай існує "фаза медового місяця", коли ви постійно відчуваєте пристрасть один до одного. Не потрібно порівнювати більш зрілі відносини з тим часом. Просто стежте за тим, як часто він з вами лагідний, будь то через поцілунок у щоку чи дбайливий жест. Якщо цього просто більше немає, не намагайтеся примусити партнера це робити, бо це лише спосіб замаскувати невдалі стосунки.

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У вас мало спільних тем для розмов

Сумно, коли навіть звичайні теми якимось чином зникають під час спілкування. І ви в кінцевому підсумку відчуваєте себе ізольованою і самотньою, оскільки не розмовляєте.

Але це погано для сімейних стосунків, адже чим довше ви не спілкуєтеся, тим більше обурень буде наростати і ви навряд чи зможете вирішити конфліктні питання. Так чи інакше, неможливість спілкуватися – це смерть для стосунків.



Розмовляйте з хлопцем стільки, скільки вам хочеться / Фото Lady

Він щось приховує

Якщо це не тиждень до твого Дня народження, коли ваш коханий цілком природно може приховувати від вас якийсь сюрприз, то це не добра ознака. Відкрита і відверта комунікація життєво важлива для здорових відносин. Після того, як довіра зникне, ви почнете підозріло спостерігати за чоловіком.

Особливо лякає, якщо він змінює пароль на телефоні чи приховує свої розмови з кимось. Адже це може означати, що він вас обманює. Чесність має бути основним пріоритетом у стосунках.

Дружба зникла

Одруження з найкращим другом – це омріяна ідея. Подумайте, як комфортно, з підтримкою ви відчуваєте себе з найкращим другом. Ви так само почуваєтесь зі своїм хлопцем?

Якщо ви відчуваєте конкуренцію, ворожість чи щось інше, що перешкоджає почуттю "найкращого друга", оцініть, якими саме ці стосунки є для вас. Ви хочете говорити з цим хлопцем годинами? Вам справді подобається він? Якщо ви більше не любите його, то це знак того, що ці відносини скоро закінчаться.

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Ви хочете різних речей

Як би ми хотіли робити вигляд, що це не гігантська складова успішних відносин, це дійсно може повпливати на все. Наприклад, якщо ви хочете дітей, а він – ні, або він любить жити в Києві, але ви відчуваєте себе краще у якомусь звичайному містечку.

На початку стосунків легко не помітити деякі з цих важливих відмінностей. Але як тільки ви захочете побудувати майбутнє з кимось, то ви повинні поговорити про спільні погляди на ваше життя. Такі речі роблять вас тим, ким ви є, і вони вирішують вашу сумісність з іншою людиною. На жаль, якщо ви занадто різні, то малоймовірно, що час щось змінить.