Як зрозуміти, що хлопець закохується у вас: 3 приховані ознаки

Чоловіки зазвичай доволі приховані. Тому, за словами психологів, щоб зрозуміти, наскільки сильні почуття, краще фокусуватися на зовнішніх проявах людини. Те, як хлопець поводиться, в більшості випадків є більш серйозним доказом того, що він насправді відчуває.

Проте справді закоханий хлопець не зможе приховати свої почуття від вас, передає видання Yourtango.

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Зокрема, є деякі дійсно очевидні ознаки закоханості хлопця: він ласкавий з тобою, він підтримує зоровий контакт, він проводить час з тобою тощо. Однак, є й інша сторона закоханості, яка не завжди виражається у діях партнера.

3 приховані знаки, що хлопець закохується у вас

Він в захваті від вашої унікальності

Хімічні реакції, спричинені коханням в нашому розумі, дозволяють нам відмовитися від недоліків і бачити лише найкраще у своєму партнері. Тому нам подобається все у коханій людині – її примхи, її вади, навіть хропіння вночі може звучати як симфонія.

Так і у чоловіків. Коли він закохується у вас, він беззастережно приймає ваші вади. Навіть речі, про які ви можете не знати. Так, він вважатиме це захоплюючим. Він прийме вас такою, якою ви є, і активно намагатиметься бути поруч з вами.

Він занадто емоційний і вразливий

Серед ознак того, що хлопець закохується у вас, є емоційна крихкість – це не зовсім добре для чоловіків, бо викликає вразливість – почуття, яке чоловіки не люблять відчувати.

Закоханий у вас хлопець може піддаватися стрессу, бути ревнивим або параноїком, що ти збираєшся його залишити тощо. Це не означає, що ви робите щось не так – це означає, що він намагається регулювати свої емоції.

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Зазвичай, це найбільше поширено у чоловіків, які мають нижчу, ніж середню самооцінку. Це змушує їх сумніватися в їх самоцінності і не розуміти, чому така дівчина, як ви, з таким хлопцем, як він.

У ваших стосунках формується глибокий зв'язок

Звичайно, любов передбачає глибокий і широкий зв’язок, що дозволяє вам бачити більше і бути частиною його життя. Тому він може познайомити вас зі своїми друзями чи коллегами, показати вас своїй родині тощо. Окрім того, він може привернути вас до своїх захоплень, які йому здаються цікавими.

Саме так чоловіки "інтегрують" жінок у своє життя, коли бачать потенціал довготривалих стосунків.

До того ж, коли чоловік починає по-справжньому кохати вас, він зосереджує всю увагу на вас, він робить речі, не питаючи вашого дозволу, до прикладу, вкриває пледом чи робить каву зранку тощо.