Як зрозуміти, що подружжя не готове до появи дитини: 7 ознак

Безперечно народження дитини призведе до суттєвих змін в сім’ї, до яких не кожен готовий. Ви повинні насамперед для себе зрозуміти, чи варто наважитися на такий крок. Тому психологи наводять кілька ознак, які свідчать про те, що ваші стосунки не готові до появи дитини.

Деякі пари можуть слідувати тенденціям щодо появи дитини у найближчі роки після одруження, проте інші пари до появи дитини просто не готові. Ось кілька реальних ознак, що свідчать про те, що ви з партнером не готові до малюка, повідомляє видання Mind Body Green.

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Зв'язок між парою припиняється, коли виникають незгоди

Всі пари вступають у конфлікти, проте декому згодом важко від них оговтатися. Якщо чоловік та дружина розуміють, що їхні проблеми не завжди швидко вирішуються, то це є ознакою того, що вони не зможуть згодом приймати спільні рішення для своєї дитини, адже малюк потребує догляду обох батьків.

Подружжю потрібно мати нескінченне терпіння, а також обов'язково спілкуватися, навіть коли вони ображені один на одного. І тільки тоді вони зможуть без незгод виховати дитину.

Ви не ставите потреби партнера на перше місце

Ви враховуєте потреби один одного? Це має значення, особливо, коли о 3 годині ранку потрібно комусь вставати, аби нагодувати дитину чи змінити підгузки.

Якщо ви вже знаєте, що хтось із вас не бажає йти на компроміси чи поступатися, і у вас з цим не все в порядку, то вам, імовірно, потрібно зачекати з народженням дитини.



Ви готові ви прокинутися до дитини вночі, аби ваш партнер поспав довше? / Фото WoMo

У вас немає спільноти підтримки

Не рідкість, що пари створюють сім'ю в містах, звідки далеко добиратися до своєї родини чи близьких друзів. Тому варто підтримувати ваші майбутні батьківські зусилля, аби полегшити навантаження на свого партнера.

Адже дехто з пари може відмовлятися допомагати чи підтримувати один одного, що може викликати обурення. Тож, якщо ваш партнер не хоче допомагати вам у догляді за дитиною чи підтримувати, то ви згодом можете відчути сильний стрес, народивши дитину.

У вас настрій 50/50

Майже неможливо розподілити батьківські обов'язки рівномірно посередині. Хороші батьківські партнерства орієнтуються на створення справедливості. Якщо з цим не все в порядку, то ви не готові до народження дитини.

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Ви не готові ділитися любов’ю

Народження дитини може порушити близькість у ваших відносинах. Там, де раніше були тільки ви двоє, з'явиться дитина і змусить вас ділитися любов'ю, увагою та часом свого партнера. Якщо ви не впевнені, чи готові змінити емоційний потік ваших стосунків, то варто зачекати з появою дитини.



З появою дитини ви матимете менше часу один на одного / Фото Mama

Ви не можете позитивно впоратись зі змінами

Зміни у всіх романтичних стосунках неминучі для обох партнерів під час підготовки до появи дитини – від зменшення місця, часу, грошей, кар’єри до постійних фізичних змін, які можуть зазнати партнери.

Хоча багато пар налаштовані на підтримку сексуального, емоційного та соціального життя після пологів, кожен із цих аспектів життя зміниться. Тому важливо бути відкритими та підтримувати один одного, коли ви готуєтеся до цих змін..

Ваш партнер каже вам, що не готовий до дитини

Ви можете ігнорувати попередження свого партнера про те, що він не готовий до народження дитини, але це може призвести до сварок. Здорове спільне виховання вимагає поваги, уваги та великої кількості терпіння один до одного.

Батьківство – це партнерство, яке з'єднує двох людей поза романтичними стосунками. Запитайте себе, чи справді ви готові взяти цю відданість своєму партнеру, а також новій дитині.