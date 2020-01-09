Як зрозуміти, що ви потрапили у токсичні стосунки: ознаки та поради психологів

Буває так, що ти ніби любиш людину, але бути з нею поруч – пекло для тебе. Це є ознакою того, що ви – в токсичних відносинах. Такі люди використовують вашу любов, щоб самоствердитися. Вони ніби добре до вас ставляться, але все ж постійно підбурюють вас, кажуть про ваші недоліки і вселяють почуття невпевненості чи провини.

Ознаки токсичних стосунків та поради, як з них вибратися, – розповіли психологиня Тетяна Квітка та сімейний терапевт Олександр Сагайдак виданню The Village.

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Як розпізнати токсичні стосунки

За словами Тетяни Квітки, токсичні стосунки несуть емоційне та психологічне отруєння. Воно виникає між людьми, які мають близьке і тривале спілкування.

"Якщо кожного разу після спілкування з людиною ви почуваєтеся звинуваченими, присоромленими, використаними або вас якось не по собі − ви у токсичних стосунках", – заявила психологиня.

Наприклад, чоловік постійно вимагає від жінки уваги, присутності, але його "апетит" набагато більший, ніж вона може задовольнити. Через це він починає звинувачувати жінку в тому, що вона проводить вільний час без нього або не так, як йому цікаво.



Партнер може вас звинувачувати у чомусь / Фото lifestyle.okezone

Він не каже щось на кшталт: "Я сумую за тобою, мені б хотілося, щоб ти була поруч", натомість збиває її з пантелику фразами: "Ти не так поводишся, приділяєш мені мало уваги, ти мене не любиш, ти мене не поважаєш". Зрештою звинувачена і засоромлена жінка з ролі жертви може перейти в роль агресора", – додає Олександр Сагайдак.

Інший поширений випадок токсичних стосунків − контроль з боку одного з партнерів.

Психологиня наводить приклад, коли жінка перетворюється на об’єкт контролю та необґрунтованих ревнощів чоловіка: він починає перевіряти її телефон, соцмережі, щоб знати, де і з ким вона спілкується. Партнерка відчуває свою провину, з одного боку, і злість, з іншого.

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Ще одна тема − сором, коли партнера або партнерку соромлять за щось. Часто в токсичних стосунках лунають такі фрази: "Що в тебе за вигляд", "Щось ти потовстіла", "Дивися, Коля вже машину купив, а ти недостатньо заробляєш".

Чому люди терплять токсичні стосунки

Тетяна Квітка наголошує, що причина може критися в періоді дорослішання – найчастіше це трапляється з людьми, які отримували недостатньо уваги або їх занадто багато контролювали. У результаті вони не можуть сказати "ні", коли потрібно.

"Якби в людини не було точки, куди б могла потрапляти "отрута", вона б не терпіла токсичність. Ця точка − це почуття невпевненості в собі, неповноцінність, яку ми переживаємо загалом або ситуативно", – вважає психологиня.

Як вирватися з токсичних стосунків

За словами сімейного терапевта Олександра Сагайдая, якщо хоча б один з партнерів помітив, що разом їм важко і токсично − це вже шанс щось змінити. Вони можуть спробувати скорегувати механізми взаємодії, тоді стосунки будуть розвиватися.

Наприклад, якщо ви чуєте звинувачення від свого партнера, можна запитати, а чого він або вона насправді хоче? Якщо ж за собою помічаєте маніпуляції чи звинувачення в бік партнера, варто запитати себе: "А чого я хочу?".



Подумайте, чому ви звинувачуєте партнера / Фото Medium

До того ж, як наголошує Тетяна Квітка, потрібно навчитися казати "ні" тоді, коли це насправді "ні" − без маніпуляцій. А замість: "Якщо ти будеш так робити, ми розійдемося", треба сказати: "Коли ти робиш так, я почуваюся нещасливим. Мені дуже образливо та неприємно".

Якщо нічого не змінювати, токсичність буде посилюватися. Якщо я починаю стосунки для того, щоб отримувати кілограм задоволення, а отримую 200 грамів, вкладаючи два кілограми зусиль, це буде мене виснажувати. Такі стосунки треба припиняти,

– сказав Олександр.

Психологиня пропонує таку вправу: варто сфокусуватися на внутрішніх почуттях, взяти блокнот і записувати туди все, що ти відчував/відчувала останнім часом. Наприклад, ви відчуваєте, що у вас мало енергії, ви почуваєтеся нещасною, ви ховаєтеся від людей. Зазвичай інтуїтивно ви знаєте, з ким і з чим це пов’язано.