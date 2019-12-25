Як зрозуміти, що ваша дитина – геній: 11 ознак

Високий IQ не завжди є ознакою геніальності, адже оцінити розумові здібності дитини лише за допомогою тесту неможливо. Однак, існують ознаки, які вказують на те, що ваш малюк може стати знаменитим художником, успішним бізнесменом або політиком світового рівня. Проте для цього потрібно вчасно побачити таланти дитини і розвивати їх.

Тому вчені пояснили, за якими ознаками можна визначити геніальність дитини, передає видання ADME.

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Діти малюють, пишуть та візуалізують

Обдарована дитина зберігає в пам'яті все, що бачить. Тому якщо після відвідин нового місця ваш малюк може намалювати повну схему побаченого, то це свідчить, що у нього неабиякі здібності. Це явище називається фотографічною пам'яттю і є така особливість лише у 2-10% дітей.

Малеча "витає" у хмарах

Розумні діти – це завжди ангели з бездоганною поведінкою, адже вони часто зайняті своїми думками і «не чують» батьків. А ще складають різні історії, часом неправдиві. Така фантазія шокує батьків, проте багата уява – це ознака високого інтелекту.

Вони швидко говорять

Швидкий темп мови свідчить про неординарні розумові здібності. А все тому, що у дітей великий словниковий запас. Звичайні діти починають говорити короткими реченнями приблизно до 2 років, а обдаровані до цього часу можуть скласти складну фразу.

Проте інколи буває і так, що обдаровані діти пізно освоюють мову. Вчені вважають, що у таких малюків розвинувся синдром Ейнштейна (вважається, що Альберт Ейнштейн неохоче спілкувався з оточуючими до 7 років).



Батьки можуть не підозрювати, що їх дитина – геній / Фото Unsplash

Діти не страждають від перфекціонізму

Обдаровані діти зазвичай вибирають одну галузь знань або чергують інтереси. До того ж, улюблений предмет діти можуть вивчати годинами, натомість "нецікаві" дисципліни маленькі генії закидають. Тож якщо ваша дитина майбутній великий математик, то до української мови він може проявляти зневагу.

Зазначимо, що жахливий почерк – це ще одна ознака потенційного генія. Адже якщо дитина пише швидко і неакуратно, то, ймовірно, вона не встигає за польотом своєї думки.

Такі діти товариські

Існує поняття "соціального інтелекту" – так, соціальні генії вміють і люблять будувати відносини з оточуючими. Тож якщо ваша дитина може захопити друзів новою грою і йому не чужі поняття справедливості, то він теж обдарований.

Важливо звернути увагу і на емоційний інтелект – це здатність керувати своїми і чужими емоціями. З таких дітей виростають успішні керівники, політики і маркетологи.

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Дітлахи проводять багато часу з дорослими

Майбутній геній багато говорить з дорослими. Часто діти індиго дружать зі старшими хлопцями. Однак, спілкування з однолітками необхідно навіть вундеркіндам. Психологи попереджають, що розумні діти можуть відчувати себе самотніми.

Вони проявляють активність

Майбутні генії дуже активні, а читання та письма часто вчаться самостійно. Вчені кажуть, що розумні діти непосидючі і потребують руху. Це спосіб пізнання навколишнього світу.

Вони схильні до занять, які розвивають дрібну моторику

Якщо ваш малюк захоплено возиться з дрібними предметами (займається бісером або намагається складати пазли), то у вас зростає талановита дитина. Дрібна моторика сприяє розвитку видатного інтелекту. Але пам'ятайте, що всі ігри з дрібними предметами повинні проходити під наглядом дорослих.



Геніями можуть стати активні діти / Фото Unsplash

Вони мають хороше почуття гумору

Почуття гумору – це потужний показник інтелекту. Здатність жартувати самому і розуміти жарти інших людей говорить про розвинене абстрактне мислення. У такої дитини буде багато друзів. Проте будьте уважні до дитини, адже за його жартами може ховатися серйозний стрес.

Їм властива вразливість і емоційність

Вразливі і емоційні діти мають неабиякі творчі здібності. Однак, нервова система вундеркіндів піддається серйозним навантаженням через величезну кількість інформації. Лікарі попереджають: навіть якщо ваш малюк міркує як зріла людина, то це ще не робить його дорослим.

У майбутніх геніїв правильні батьки

Психологи довго роздумують над питанням про те, в якому середовищі може вирости обдарована дитина. За словами вчених, ідеальні батьки майбутнього генія виглядають так: