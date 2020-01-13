Як зрозуміти, що ви класні батьки: пояснення психолога

Часто батьки не розуміють, чи правильно виховують своїх дітей. Вони можуть порівнювати себе з іншими, аби зрозуміти ознаки хороших мам з татами.

Психологиня Надене Лінден виділила 7 ознак, які показують, що у дитини – круті батьки, пише видання Mother.ly.

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Ознаки, що ви – круті батьки

Ваша дитина показує різні емоції перед вами

Здатність дитини висловлювати гнів, сум чи страх перед вами є хорошим знаком того, що їй емоційно безпечно поруч з вами. Натомість погано, коли діти ховають свої емоції від батьків. Адже часто це ознака великої проблеми у стосунках дитини з мамою/татом.

Тому не закривайтесь від дитини і не відволікайте її від почуттів. Уважно слухайте і намагайтесь зрозуміти. Це покаже дитині, що ви можете допомогти їй впоратися з почуттями і зрозуміти її точку зору.

Дитина приходить до вас, коли їй боляче або коли у неї проблема

Це точно означає, що ви створили безпечну базу для своєї дитини, куди вона може прийти за допомогою.

Хороший спосіб заохотити дитину – обійняти її і вислухати проблеми свого чада, навіть якщо це вам здається чимось мізерним.



Дитина розповідає про власні переживання / Фото simya

Дитина може обговорити з вами свої почуття та думки і не боятися вашої реакції

Це позитивна ознака того, що у вас з дитиною відкриті, гнучкі та сприйнятливі стосунки.

Тому що деякі батьки можуть обмежують спілкування з дітьми через їхню поведінку. Наприклад, через надмірну реакцію на думки чи почуття дитини, які татові чи мамі не подобаються.

Інші ж батьки можуть виглядати настільки крихкими для своїх дітей, що малюки не хочуть турбувати тата чи маму думками та почуттями.

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Ви заохочуєте дитину розвивати свої інтереси та таланти

Коли ви заохочуєте дитину розвивати свої інтереси та таланти, це допомагає їй відчути, що таке майстерність та досягнення. Це безтурботно "проведе" дитину через підліткові роки та перші роки дорослості. Такий підхід навчає наполегливості та допомагає захиститися від ризикованої поведінки.

Натомість коли ви змушуєте дитину досягати успіху в чомусь з власних причин, усе може піти намарно, навіть якщо виглядає, що вони все роблять правильно. Діти можуть відчувати себе невдахами.



Розвивайте інтереси дитини / Фото cdn

Ви створюєте кордони у поведінці, щоб убезпечити дитину

Чудові батьки скеровують поведінку дітей, встановлюючи кордони та обмеження. Це допомагає малечі відчувати, що її люблять і цінують, навіть якщо вони інколи порушують правила.

Ось деякі приклади корисних обмежень: лягати спати щодня у тій же годині чи з повагою розмовляти з членами родини.

Ви виправляєте свої помилки

Здатність виправляти розрив стосунків з дитиною – ознака чудової мами чи тата. Якщо ви накричали, надмірно на щось зреагували чи обізвали дитину, то важливо відновити стосунки з малюком.

Поясніть малюку, що вам завадили сильні емоції, і ви не могли зреагувати так, як мали.

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Ваша реакція не критична і ви не навішуєте ярликів

Хороші батьки не навішують на дитину ярликів на кшталт "поганий", "лінивий", "неслухняний" чи "жадібний".

Адже під тиском не тільки слів, а й загального ставлення батьків, діти починають "відповідати" зазначеному визначенню. Вони не відчувають в собі сил робити інакше.

Краще будьте самі позитивним прикладом для вашої малечі. До того ж, ваше ставлення до людей передається дітям, як еталон поведінки.

Зазначимо, що успішне батьківство – це створення безпечного середовища для дитини, місця, де дитина процвітатиме.