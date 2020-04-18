Як зрозуміти, що ви перебуваєте у нездорових стосунках: 15 очевидних ознак

Всі будують стосунки так, як вважають за потрібне. Але часто, дивлячись на чужу сім'ю, з боку здається, що такі відносини – це не нормально. Та й є безліч прикладів, коли жінки терплять неповагу до себе, приниження, побої та зради через те, що звикли, вважають це коханням, не мають куди йти тощо.

Тому видання Lady.Tochka назвало 15 найпоширеніших ознак нездорових відносин, які можна розпізнати на початковому етапі.

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Він завжди звинувачує вас у всьому

Якщо чоловік не вміє визнавати свою неправоту – це неправильно. У нездорових відносинах людина не бачить проблем в собі і перекладає відповідальність на партнера. Так, ви будете винні в тому, що він проколов колесо, посварився з начальником чи навіть у поганій погоді за вікном. Компроміси – це одна з найважливіших складових відносин, і це важливо розуміти.

Він сумнівається у вас та не довіряє

Невпевнені в собі люди схильні до нездорових надмірних ревнощів. Якщо ваш коханий постійно сумнівається у вас, намагається викрити у брехні, перевіряє ваш телефон і соціальні мережі, то це означає, що він вас контролює. Біжіть від такого чоловіка, адже довіра – це те, без чого не збудувати здорові відносини.



Хлопець не довіряє / Фото STM

Він постійно ставить вам ультиматуми

"Або я, або твої подружки", "Якщо ти затримаєшся на роботі, я взагалі додому не прийду" і т.д., але це лише шантаж, а не кохання. Чоловік повинен давати вам свободу вибору і дій. Шантаж і психологічний тиск руйнують стосунки. Ніхто не має права пригнічувати бажання і прагнення партнера.

Він постійно намагається вас змінити

"У тебе не така зачіска", "Тобі потрібно схуднути", "Ти занадто голосно смієшся", "Ти не так одягаєшся" – не виправдовуйте такі фрази, адже колись партнер полюбив вас такою, якою ви є. Порівняння вас з іншими і спроби змінити людину – це не нормально. Якщо ви дратуєте свого чоловіка, то він завжди буде вами незадоволений.

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Він піддає критиці всі ваші дії

Що б ви не робили – все не так? Як би ви не старалися, все апріорі завжди погано. Якщо постійно знаходяться приводи для невдоволення вами – то це привід закінчити такі стосунки. Хтось інший обов'язково оцінить все, що ви робите.

Він намагається поставити вас "на місце"

Якщо чоловік постійно явно дає вам зрозуміти, що ви без нього ніхто і ніщо – тікайте. Інакше з часом ви втратите впевненість в собі і станете дійсно безпорадними. Чоловікові слід розуміти, що дівчина в 21 столітті – самодостатня і самостійна. Дорікати їй – це нерозумно, лампочку вона і сама вкрутить, а кран полагодить сантехнік (або інший чоловік).

Ви не відчуваєте себе щасливою

Це банально, але просто поставте собі питання: "Чи щаслива ви як жінка?" Якщо у вас є сумніви – це привід задуматися. Якщо стосунки з чоловіком не приносять вам потрібних емоцій, метеликів в животі та впевненості в тому, що вас люблять – це не ваші стосунки.



У токсичних стосунках жінка не почуває себе щасливою / Фото Beauty Women

Ви постійно ображаєтеся на один одного

У здорових і щасливих відносинах люди вміють розмовляти і обговорювати свої проблеми. Як не дивно, саме це допомагає вирішити проблему, а не відкласти її в довгу шухляду. Якщо ж ви просто ображаєтеся і накопичуєте образу, будьте готові до того, що зовсім скоро все закінчиться.

Ви брешете один одному

Не буває ніякої брехні на благо. У тих випадках, коли ви свідомо говориш своєму коханому неправду, або він вам, варто задуматися, яке майбутнє у ваших відносин в принципі. Будьте відвертими один до одного і тоді ви зможете розраховувати на взаємну відвертість.

У нього маніакальна залежність від вас

Якщо ваш коханий не уявляє жодного дня без вас – це добре, але перегинати з цим теж не варто. Потрібно розуміти, що проводити час окремо і мати приватний простір дуже важливо для будь-якої людини.

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Він завжди порівнює вас з кимось

Одна з найнеприємніших частин всіх відносин – усвідомлення того, що у нього хтось був до вас. Але зовсім бридко, коли він з цим "кимось" вас постійно порівнює. Це точно ненормально, поговоріть про це з другою половинкою.

Він вас не поважає

По суті, це симбіоз всіх перерахованих вище пунктів. Ви ж прекрасно розумієте, що без поваги не можна побудувати міцний і надійний союз. До того ж, сенс триматися за відносини, в яких вашу думку, досягнення і те, чим ви пишаєтеся, ні в що не ставлять?

Він може говорити тільки про себе коханого

Якщо ви 5 годин слухали про те, як вони з друзями ходив на футбол/ як його хвалив шеф / як вам з ним пощастило, біжіть швидше і подалі. Адже якщо його не хвилює ваше життя, то він не бачить вас поруч як дівчину.



Самозакоханий чоловік / Фото "Наша психологія"

Ви постійно сваритеся

Звісно, сварки – це нормально. Але якщо навіть найбільш безневинні теми доводять вас обох до розбитого стану, сліз і істерик – це негативний дзвіночок. Вам варто трохи попрацювати над своїми відносинами, інакше довго таке кохання не проживе.

Він маніпулює вами

Ультиматуми, погрози, маніпуляції – якщо цього забагато у відносинах, то вони автоматично стають токсичними і хворими. Подумайте про те, що ваш чоловік повинен цінувати вас, як рівну собі і не хитрувати. Тому, такі відносини краще закінчувати швидко і безболісно.