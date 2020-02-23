Як зрозуміти, що ви знайшли справжнє кохання

Інколи ми буваємо невпевнені в своїх почуттях і не можемо зрозуміти, чи дійсно закохалися в людину чи це лише симпатія. Тому вчені пропонують три питання, відповіді на які допоможуть краще зрозуміти свої почуття.

Психологи провели дослідження, аби зрозуміти людські почуття. І якщо ви щиро відповісте "так" на три питання, то це означає, що у вас міцні і гармонійні стосунки, передає видання Gazeta.

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Чи хотіли б ви дружити з цією людиною?

Під цим питанням мається на увазі те, чи могли б ви з цією людиною мати насичені та плідні відносини, якби ви не були партнерами і не мли інтимні стосунки.

І якщо ви скажете так, то значить це точно справжнє кохання. Адже коли ви до цієї людини говорите "Я тебе люблю", це означає, що ви кажете: "Мені подобається жити поруч з тобою, навіть якщо ми не пестимо один одного і не будуємо спільні плани на майбутнє".

Чи поважаєте ви цю людину як особистість (з її перевагами, способом життя, цінностями)?

Якщо ви вважаєте це справжнім коханням, то маєте поважати її ставлення до світу і відносини з іншими людьми, незалежно від ставлення до вас.

Це дозволить вам оцінити, чи любите ви іншу людину не тільки за те, що вона вам дає, але і за те, як вона взаємодіє зі світом. Чи дійсно наше освідчення в коханні відповідає словам "Я люблю тебе навіть за одну лише присутність в світі"?

Чи готові ви змиритися з тим, що деякі недоліки не зникнуть?

Недоліки партнера, які вже зараз дратують вас з дня у день, швидше за все і далі будуть змушувати скрипіти механізм вашої пари. Тож ви маєте чесно відповісти на питання, чи означає ваше "Я люблю тебе", що "Те, що я люблю в тобі, настільки потужне, унікальне і таке бажане, що я люблю тебе, попри те, що відрізняє і завжди буде відрізняти тебе від мого ідеалу"?

Якщо ви можете сказати собі це з відвертістю, то значить ви дійсно маєте справжні почуття до людини.