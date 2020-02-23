Як зрозуміти, що ви знайшли справжнє кохання
Інколи ми буваємо невпевнені в своїх почуттях і не можемо зрозуміти, чи дійсно закохалися в людину чи це лише симпатія. Тому вчені пропонують три питання, відповіді на які допоможуть краще зрозуміти свої почуття.
Психологи провели дослідження, аби зрозуміти людські почуття. І якщо ви щиро відповісте "так" на три питання, то це означає, що у вас міцні і гармонійні стосунки, передає видання Gazeta.
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- Чи хотіли б ви дружити з цією людиною?
Під цим питанням мається на увазі те, чи могли б ви з цією людиною мати насичені та плідні відносини, якби ви не були партнерами і не мли інтимні стосунки.
І якщо ви скажете так, то значить це точно справжнє кохання. Адже коли ви до цієї людини говорите "Я тебе люблю", це означає, що ви кажете: "Мені подобається жити поруч з тобою, навіть якщо ми не пестимо один одного і не будуємо спільні плани на майбутнє".
- Чи поважаєте ви цю людину як особистість (з її перевагами, способом життя, цінностями)?
Якщо ви вважаєте це справжнім коханням, то маєте поважати її ставлення до світу і відносини з іншими людьми, незалежно від ставлення до вас.
Це дозволить вам оцінити, чи любите ви іншу людину не тільки за те, що вона вам дає, але і за те, як вона взаємодіє зі світом. Чи дійсно наше освідчення в коханні відповідає словам "Я люблю тебе навіть за одну лише присутність в світі"?
- Чи готові ви змиритися з тим, що деякі недоліки не зникнуть?
Недоліки партнера, які вже зараз дратують вас з дня у день, швидше за все і далі будуть змушувати скрипіти механізм вашої пари. Тож ви маєте чесно відповісти на питання, чи означає ваше "Я люблю тебе", що "Те, що я люблю в тобі, настільки потужне, унікальне і таке бажане, що я люблю тебе, попри те, що відрізняє і завжди буде відрізняти тебе від мого ідеалу"?
Якщо ви можете сказати собі це з відвертістю, то значить ви дійсно маєте справжні почуття до людини.
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