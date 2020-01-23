Як звільнити з роботи члена родини і не зруйнувати сімейні відносини

Члени родини звільняються дуже неохоче і не завжди тоді, коли це потрібно було б зробити. Проте, на це звертають особливу увагу інші працівники, що може впливати на їхнє ставлення до керівника та роботи.

Що ж робити, коли закривати очі на погану роботу улюбленого родича більше немає можливості? Кілька порад опублікувало видання Entrepreneur.

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Перш за все, варто знати, що для того, аби вам не довелось звільняти члена родини, беріть близьких на роботу тільки якщо вони мають необхідні для неї здібності. Однак, якщо все ж опинитесь у неприємній ситуації, коли без звільнення не обійтись, будьте максимально об’єктивними.

Поради, як звільнити члена родини

Ніколи не забувайте про ймовірність звільнення

Якщо ви наймаєте членів родини, будьте готовими до ймовірності їх звільнити. Так, для сімейного бізнесу корисними можуть стати обговорення ситуацій, що стосуються звільнення.

Акцентуйте увагу на тому, що навіть якщо член родини опиняється "за бортом" сімейного бізнесу, це абсолютно не означає, що він – ганьба для родини, або його роль у ній стає менш значною. Ви продовжуєте бути родичами, навіть перестаючи бути колегами.

Не тягніть зі звільненням

Чим довше ви чекаєте, тим більше це все ускладнює. Якщо справа в браку знань чи вмінь, треба було надати родичу більше можливостей для професійного росту. Якщо ж він не підходить для своєї посади і не справляється з роботою, треба було звільнити його, як тільки це стало очевидним.

"Другий шанс" не приведе ні до чого доброго, лише налаштує проти вас інших працівників, яким на "поблажки" чекати не варто і чиї зусилля оцінюються об’єктивніше. До того ж, чим довше непродуктивний член родини залишається на своїй посаді, тим це гірше для бізнесу і стосунків.

Кажіть правду, однак, слідкуйте за тоном і словами

Начальник може сказати членові родини, до прикладу, щось таке: "Ти мені дуже дорогий, тому мені шкода, що доводиться тебе відпускати. Оскільки ти мені не чужий, я хочу, щоб ти досяг успіху в житті".

Звільнення ніколи не проходить безболісно, однак, такий м’який початок розмови може його значно полегшити для обох сторін. Не зліться і не влаштовуйте "розбір польотів", бо через це після розмови залишатиметься неприємний осад.

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Запропонуйте допомогу

Продемонструйте щире бажання не стояти у родича на шляху до блискучого успіху в кар’єрі. Зосередьтесь на нових можливостях, які відкриваються для нього тепер. Пам’ятайте, що ви не розлучаєтесь і не прощаєтесь, а лише даєте члену родини свободу пошуку можливостей для більшого успіху на новому робочому місці.

Робота має залишатись на роботі

Наймати, керувати та звільняти членів родини набагато простіше, якщо ви розмежовуєте роботу та сімейне життя. Тому важливо не торкатися робочих питань і проблем в домашній обстановці. Це – ключовий фактор для збереження здорових та позитивних сімейних відносин.

Зауважимо, що голова сімейного бізнесу мусить бути особливо обережним та уважним, коли збирається взяти на роботу когось із членів родини. Слід підібрати йому посаду, що відповідає його здібностям та вмінням.