Як з’ясувати, чи довго триватимуть стосунки з коханою людиною: дослідження

Деякі пари починають свої відносини стрімко та пристрасно, але з часом видихаються. Інші "запрягають повільно", але зрештою будують довготривалі відносини на все життя. Але чи можна спрогнозувати довгостроковість стосунків? Вчені стверджують, що так.

Так, у дослідженні вчена Крістін Фінн проводила регулярні інтерв’ю протягом семи років з близько двома тисячами парами (хоча 16% з яких розпалися за цей період), передає MedicalXpress.

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На початку відносин можна помітити типові риси, за допомогою яких можна прогнозувати тривалість стосунків. Зокрема, ті, хто починають відносини нещасливими, стануть ще більш нещасними.

За словами Фінн, у психології нині існує дві наукові моделі, які по-різному описують хід відносин. Можна сказати, що всі пари спочатку більш-менш радісні, щасливі. Якщо стосунки закінчуються розлукою, то можна помітити в парі певні проблеми, які розвивалися протягом спільного життя подружжя.

Друга модель передбачає, що два партнери в парі мають різні рівні щастя. Вони, як правило, підтримують ці рівні, але більш негативні ситуації на початку стосунків збільшують ймовірність розриву.

Тому початок відносин може розкрити інформацію про те, як вони буде розвиватися. З'ясувалося, що люди, які мають подібні потреби, наприклад, потребу в близькості, і вони також хочуть мати можливість продовжувати слідувати власним інтересам, зазвичай залишаються разом на довгий період часу.

"Але навіть якщо пари розпадуться через деякий час, він все ще може бути цінним і важливим етапом в їх житті, які можуть надати досвід та позитивний вплив на наступні відносини", – додала Крістін Фінн.