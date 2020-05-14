Яка ви мама: 5 найцікавіших типів батьків за методами виховання

У світі немає двох абсолютно схожих мам, адже кожна по-своєму неповторна для своєї дитини. Головні риси характеру жінки-матері зазвичай впливають на те, як саме вона виховує малечу. Нижче наведено найцікавіші типи мам, в яких ви можете впізнаєте себе.

Існує безліч типів виховання. Тому, щоб не загубитися в хитромудрих психологічних теоріях про методи виховання дітей, видання Освіторія зібрало 5 найактуальніших типів батьків: мама-тигриця, мама-слониха, мама-гелікоптер, мама-медуза і мама-дельфін.

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5 найцікавіших типів мам за методами виховання

Мама-тигриця

Термін "tiger-mom" уперше з’явився в книжці американської юристки та письменниці китайського походження Емі Чуа у 2011 році. У ній Чуа описала звичний для Китаю та інших східних країн метод виховання дітей, де пріоритетом є високі академічні досягнення дитини, сувора дисципліна, працездатність, вимога відповідати високим стандартам та міцна сімейна єдність.

Так, батьки азійського типу виховують перш за все успішну людину. Мама-тигриця ставить надзвичайно високі вимоги до досягнень дитини в навчанні, спорті, будь-якій справі, за яку та береться. Емі Чуа якось сказала своїй 4-річній доньці переробити вітальну хенд-мейд листівку, бо вона була не надто охайною, на думку мами.



Часом мами-тигриці бувають суворими / Фото Zabota

Також письменниця наголосила, що вимогливість і дисципліна поєднуються з любов’ю і відданістю батьків: мама-тигриця робить усе, щоб дитина вірила у власні сили, а якщо щось не виходить зараз, треба докладати більше зусиль, щоб зробити справу на найвищому рівні.

Мама-гелікоптер

Зрозуміти концепцію цього типу батьківства дуже просто: уявіть гелікоптер, який літає над дитиною, слідкує за кожним її кроком та готовий прийти на допомогу будь-якої миті. Маму-гелікоптера неважко впізнати на ігровому майданчику — вона завжди прямує за дитиною, куди б та не йшла, та завжди переймається її безпекою.

Хоча цей метод критикують через гіперопіку, прихильники хвалять батьків-гелікоптерів за міцний зв’язок з дітьми і залученість у їхнє життя.

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Ось список типових ознак мами-гелікоптера:

Ви обираєте для дитини лише майданчики із гумовим покриттям.

Якщо дитина розповідає про сварку з другом/подругою, ви негайно телефонуєте батькам тієї дитини, щоб знайти винного або залагодити конфлікт.

Коли хтось із дорослих ставить питання вашій дитині, ви відповідаєте за неї.

У 8 років ваша дитина досі катається на велосипеді з додатковими колесами.

Ви ніколи не дозволяєте дітям допомогти вам у приготуванні їжі чи прибиранні домівки з міркувань безпеки.

Ви переписуєте за дитину або "покращуєте" її твір з української літератури.

Мама-слониха

Якщо ввести в гуглі "мама-слониха" і вибрати картинки, то ви побачите зворушливі фото слоненят із мамами. Так, слонихи вважаються найтурботливішими матусями з-поміж усіх тварин: близько двох років вони виношують дитинча, годують молоком ще три роки, і живуть разом зі своїм слоненям аж до смерті.

Також ці тварини обожнюють обійматися хоботами і гратися разом з дитинчам. У світі людей можна сказати, що мама-слониха — це протилежність мами-тигриці, адже вона плекає, підтримує і бавить дитину.



"Мама-слониха" завжди сильно любить свою дитину / Фото Simya

Ось типові ознаки мами-слонихи:

Спить з дитиною в одному ліжку до 4–5 років.

На майданчику не теревенить із мамами, а бавиться з дітьми — своїми та зовсім незнайомими.

Хоче нагодувати і приголубити всіх дітей, яких зустрічає на вулиці.

Їхні діти можуть бути замурзані і в брудних черевиках, але щасливі від бешкетування надворі.

Домівка мами-слонихи — це суцільна ігрова кімната дітей: вони вільно бавляться, малюють, конструюють та ліплять по всій квартирі.

Мама-медуза

Медуза — образ мам, які все дозволяють. У таких батьків дуже мало або зовсім немає правил і заборон, вони потурають усім забаганкам своїх дітей. В домі дитина — бос, а батьки керуються принципом "чого хоче дитина".

Діти батьків-медуз не завжди організовані, не показують блискучих результатів у школі, не знають меж дозволеного і не мають навичок емоційного інтелекту.

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Ознаки типових мам-медуз:

Ви не спрямовуєте діяльність дитини, не розставляєте пріоритетів, дієте за принципом «усе згодиться».

Не встановлюєте правил, заборон, контролю.

Ви легковажно заплющуєте очі на те, що дитина годинами втикає в телефон.

Ви дозволяєте дитині 10 років грати в "дорослі" комп’ютерні ігри.

Ви уникаєте конфліктів з дитиною через її погану поведінку, просто не зважаєте на це.

Мама-дельфін

Певно, найбільш гармонійний і виважений стиль виховання: без надмірного тиску й очікувань, без надлишку ніжності і прив’язаності, без уседозволеності і гіперконтролю. Батьки-дельфіни виховують дітей у співпраці і взаємопідтримці одне одного в сім’ї, прищеплюють цінності довготермінових цілей, як-от здоровий спосіб життя.

Такі батьки роблять пріоритетом навчання і дисциплінованість, але також дають дітям достатньо автономії для прийняття рішень. Мама-дельфін вчить дитину допомагати з домашніми справами і добувати важливі навички для майбутнього самостійного життя. А коли мама зайнята – дитина сама досліджує світ і вчиться гратися.