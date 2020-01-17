Яке заняття найбільше зближує закоханих: несподівані результати дослідження

Наступного разу, коли ви готуватимете ідею романтичного побачення, то зверніть увагу на те, що заняття живописом може бути ефективнішим для зближення пари, ніж вечеря або прогулянка по парку.

Нове дослідження показало, що створення мистецтва закоханими, які допомагають один одному у цьому, утворює між ними тісний зв'язок.

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Дослідники вивчали 20 гетеросексуальних пар, які займалися різними справами разом, наприклад, грали у настільні ігри, грали в карти чи ходити на майстер-клас живопису. При цьому вчені вимірювали рівень окситоцину до та після події.

Окситоцин часто називають "гормоном любові", оскільки він зазвичай виділяється під час сексу та навіть під час обіймів. Він служить для того, щоб допомогти людям зв’язуватися та розвиватися разом.

Зокрема, учасники, які займалися живописом були більш зворушливі, ніж ті, хто займався іншими заходами. До того ж, цікаво, що чоловіки виявили вдвічі більше гормону любові, ніж жінки, під час заняття мистецтвом.

Як правило, живопис не сприймається як інтерактивне побачення з вашим партнером. Але іноді пари, які малюють картини, отримують багато зв’язку, поклавши руку на партнера або просто сказавши: "Гарна робота",

– відповіла дослідниця Карен Мелтон.



Пара малює картину / Фото Pinimg

Окрім того, ще одне нещодавнє дослідження показало, що пари, які беруть участь у нових заходах, якими раніше не займалися взагалі, мають більш задоволене сексуальне життя.

Дослідники зазначають, що все через те, що такий саморозвиток людини викликає збудження та визначає нові захоплюючі дії, які дають парам можливість зв'язатись психологічно.