За статистикою, до 39% шлюбів закінчуються розлученням. Багато подружніх пар, які щиро кохали одне одного на початку сімейного життя, згодом не можуть вберегти здорові стосунки та розлучаються. Часто причиною цьому є шкідливі емоційні звички. Які саме – читайте далі.

Чоловік та жінка інколи роблять відверті помилки, але вперто стараються їх не помічати. Якщо швидко не побачити проблему, стосунки можуть перейти на настільки емоційно важкий рівень, що відновити їх як раніше, буде дуже складно. Про шкідливі емоційні звички пише Ukr.Media.

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Поспішні висновки

Чомусь ми помилково думаємо, що знаємо і відчуває партнер. Ми приписуємо йому свої думки і почуття, ґрунтуючись на упередженнях, а не фактах. Ми можемо сказати: "Тобі точно не подобається ця сукня, бо ти навіть не зробив мені комплімент". Щоб робити висновки, перевірте факти. Запитайтеся прямо, чи подобається плаття вашому обранцю.

Катастрофічні прогнози

Ви передбачаєте найгірший результат з усіх можливих, не маючи жодних доказів. Навіть коли факти суперечать негативному сценарію, ви продовжуєте наполягати, що все закінчиться погано. Зупиніться і запитайте себе: "Де докази?". Поцікавтеся у партнера, як він дивиться на ситуацію. Можливо, його погляд виявиться більш позитивним і обнадійливим.

Мислення "все або нічого"

Досить часто спостерігається, як ви критикуєте звички або поведінку партнера, використовуючи слова "завжди" і "ніколи". "Ти завжди не закриваєш за собою двері", "Ти завжди вибиваєш, коли я тобі дзвоню зранку", "Ти ніколи не зможеш так зробити" і т.д.

Будьте обережними зі словами: "завжди, "все", "ніколи", "нічого" тощо. Замініть їх на фразу: "Коли ти... я відчуваю...", наприклад: "Коли ти не зачиняєш за собою двері, я відчуваю, що мої прохання не мають для тебе ніякого значення".

Ярлик

Ми часто навішуємо ярлики на партнера. Постарайтеся бути більш поблажливими. У всіх бувають невдачі. Постарайтеся спокійно поговорити та все вирішити без навішування ярликів. Краще кажіть: "Мені не подобається, як грубо ми розмовляємо один з одним. Давай зробимо паузу і повернемося до розмови, коли заспокоїмося".

Коли ви посилаєтеся на власні почуття (я) замість того, щоб вказувати пальцем (ти) це знімає напругу і сприяє відкритому діалогу.

Звинувачення

Ви звинувачуєте партнера у всіх гріхах, упускаючи свій внесок у проблему, наприклад: "Я зробила так, як ти сказав, і поговорила з нянею, а тепер вона звільняється. Це все твоя вина!". Запитайте себе, чи не звинувачуєте ви іншого в тому, за що самі частково несете відповідальність.

Будьте готові визнати свою частку провини: "У нас була загальна ідея поговорити з нянею щодо того, що вона залишає дитину без нагляду. Якщо це їй не сподобалося настільки, що вона вирішила піти, то, принаймні, у нас однакові погляди на питання безпеки".

Песимізм

Не запам’ятовуйте лише погане в стосунках, пам’ятайте і позитивні аспекти. Навчіться бачити не лише мінуси, але і плюси. Постарайтеся побачити в будь-якій проблемі можливість. Радійте успіхам партнера, заохочуйте і надихайте його.

Наказ

Не перетворюйтеся в суворого татуся або матусю. Не наказуйте партнерам, що і як їм робити. Не кажіть: "Тримай телефон включеним, щоб я могла додзвонитися". Краще сформулювати свою заклопотаність у вигляді питання: "Ти не проти залишити телефон включеним, якщо мені потрібно буде терміново зателефонувати?".

Перфекціонізм

Ви хочете, щоб все було ідеально, тому встановлюєте для себе і партнера захмарні стандарти. Партнер постійно відчуває себе невдахою, тому що ви фокусуєтеся на його недоліках: "Ти повинен отримати підвищення, інакше наш шлюб розвалиться". Постарайтеся стати на місце партнера. Погляньте на ситуацію неупереджено і краще скажіть: "Я буду поруч незалежно від того, отримаєш ти підвищення чи ні".

Почуття обов'язку

Постійний тиск ("ти повинен", "це твій обов'язок" та інше) викликає у партнера почуття провини: "Ти зобов'язаний прийти додому раніше, щоб допомогти мені з дітьми", "Ти повинна проводити більше часу зі мною". Краще замініть їх фразами, які підбадьорюють, і проявіть співчуття: "Я б хотів, щоб ми більше спілкувалися" або "Хоча зараз нам важко, ми одна команда і обов'язково впораємося".

Емоційні міркування

Ви судите про партнера і відносини виходячи з того, що ви відчуваєте. До прикладу, "Я відчуваю безнадійність, тому нам треба закінчити стосунки" або "Якби ти любив мене, то вже давно б зробив те, що я хотіла. Значить тобі все одно".

Спочатку визнайте свої почуття. Потім постарайтеся відокремити емоції від фактів, щоб визначити, наскільки вірні ваші висновки. Доброта, турбота і великодушність — найкращі ліки, які рятують навіть безнадійні відносини. Вони знімають напругу, створюючи ґрунт для взаємної співпраці і любові.