Безліч батьків, не усвідомлюючи цього, власними фразами можуть зруйнувати самооцінку дитини та розвинути в неї комплекси. А це в свою чергу призведе до того, що малеча буде невпевненою в собі, не вірити у власні сили чи навіть замикатися.

За словами психологів, уявлення дітей про себе та їхня самооцінка будується саме на основі того, що про неї кажуть батьки та інші оточуючі. Тому видання 4mamas опублікувало список фраз-табу, які призводять до розвитку комплексів у дитини.

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7 фраз батьків, які руйнують самооцінку дитини

"Нехай буде по-твоєму, тільки заспокойся"

Експерти наголошують, що ця фраза дуже шкодить. Адже поступаючись, дорослі демонструють дитині, що вона може отримати бажане лише заплакавши і поскигливши. Насправді ж малечу просто потрібно мотивувати.

"Мені байдуже, що ти хочеш. Все буде так, як я сказала"

Такими словами батьки знецінюють бажання дитини та навіть формують у неї почуття власної нікчемності. Психологи радять натомість змінити своє формулювання – запропонуйте дитині альтернативу та дайте вибір.



Деякі слова батьків руйнують самооцінку дитини / Фото comments

"У тебе все одно нічого не вийде"

А такою фразою дорослі руйнують дитячу самооцінку і програмують її на невдачі. Адже, почувши такі слова від найрідніших людей, малеча сама перестане вірити у власні сили та опускатиме руки у складних ситуаціях.

"Завжди ти все зіпсуєш. Не чіпай тут більше нічого"

Критика від батьків на те, що дитина намагається щось робити самостійно, зробить її невпевненою в собі, безініціативною та апатичною (яка байдуже до всього ставиться, – Сім’я 24).

"Ти найкраща/ий у світі"

А ця, начебто, чудово фраза насправді зробить дитину егоїстом із завищеною самооцінкою, а не гармонійно розвиненою особистістю. Хвалити дитину потрібно лише за її досягнення, а не просто так.

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"Всі діти як діти, а ти"

Психологи вже неодноразово наголошували, що батьки не повинні порівнювати свою дитину з іншими, адже це згубно впливає на її психіку і самооцінку. Такі слова вашу малечу аж ніяк не мотивують вчитися чи поводитися краще, вона навіть може почати робити все навпаки.

"На твого тата не можна покластися, завжди все робить не так"

І останнє, про що варто обов’язково поговорити – то це про ставлення батьків одне до одного при дитині. Бо це теж впливає на її самооцінку. Так, критика на адресу мами чи тата призводить до того, що дитина замикається, страждаючи від почуття провини, або може намагатися «налагодити» відносини батьків. Обидва ці сценарії руйнують психіку дитини.