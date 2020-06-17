Всі батьки прагнуть, щоб їхні діти стали кращими, розумнішими та успішнішими за них самих. Але щоб зробити свою малечу лідером, батькам необхідно для початку зрозуміти, які саме якості необхідно виховувати.

Тому видання Womo опублікувало список лідерських якостей, які варто виховувати в дитині, щоб зробити її успішною в майбутньому.

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7 лідерських якостей, які варто виховати в дитини

Варіанти

Для будь-якого прийняття рішення чи завдання важлива варіативність. Безліч варіантів підвищує ймовірність до найкращого, найкреативнішого рішення.

Тому дозволяйте молодшому члену сім'ї самому зробити вибір страви в кафе чи прийняти рішення у виборі одягу. Це підвищує самооцінку і демонструє довіру. Залучайте дитину до вибору та розподіляйте обов'язки в сім'ї.

Різниця поглядів

Справжні лідери не бояться мати в своєму колективі людей, які думають інакше. Вони, навпаки, оточують себе такими людьми. Та й самі люди повинні мати власну думку та не боятися її висловлювати. Тому варто сформувати у дитини таку якість, до прикладу, за допомогою ігор.



Навчіть дитину мати свою думку і поважати чужі / Фото Linkedln

Самопізнання та аналіз

Самопізнання – це, мабуть, найважливіша риса великих лідерів. Такі люди сумніваються в прийнятих припущеннях і знаходяться в пошуку себе та певних проблем. Такий аналіз розвиває і уточнює мету людини.

Але варто вміти зупинитися, відступити назад та поглянути на ситуацію збоку. Тому вчіть дітей аналізувати себе та завжди розвиватися.

Комунікація

Звичайно ж, лідерові часто доводиться вести переговори або виголошувати промови. І до цього теж потрібна підготовка. "Необхідно розіграти діалог з самим собою або кимось знайомим, щоб зрозуміти, чи переконлива промова, задати напрямок бесіди і бути впевненим, що слухачі не шокують питаннями", – кажуть експерти.

Тож, навчіть дитину бути впевненою в собі людиною, яка вміє володіти собою і ефективно будує комунікації в команді.

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Відповідальність

Великі лідери завжди переймаються тим, що вони роблять і чому вони це роблять. І вони усвідомлено несуть відповідальність за людей, з якими працюють

До того ж, коли щось іде не так, лідер повинен взяти відповідальність на себе. Розкажіть дитині про те, що вона сама господар свого життя. Її успіх – це її відповідальність.

Критичне мислення

Критичне мислення – це, перш за все, вміння сумніватися і шукати аргументи. Тут також важливо вміти чути протилежну точку зору та абстрагуватися від свого попереднього досвіду.



Дитина-лідер / Фото Xvatit

Основи критичного мислення закладаються у дитинстві, коли малеча у пошуках відповідей ставить багато запитань. Тому тут завдання батьків – підтримувати допитливість. Також варто вчити дитину чітко доносити свою точку зору та відстоювати її.

Впевненість

Великому лідерові не потрібно самоствердження, вони вірять в самих себе. До того ж, послідовність, впертість, наполегливість і вірність мрії – це атрибути, які допоможуть лідерам досягнути свою мрії. І звичайно, діти швидше повірять у себе, якщо батьки будуть вірити в них.