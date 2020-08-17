Щоб зрозуміти, що у вас серйозні стосунки – подивіться на вчинки партнера. Якщо ви впевнені в тому, що ваш обранець налаштований щодо вас серйозно, не соромтеся поставити йому декілька запитань, відповіді на які, зможуть реально оцінити ваше спільне майбутнє.

За поведінкою хлопця можна зрозуміти, що він насправді думає і хоче. За словами психологів, є моменти, за допомогою яких можна зрозуміти, що ваш коханий готовий до серйозних стосунків чи навіть хоче стати вашим супутником у житті.

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Щоб зрозуміти, що хлопець до вас серйозно ставиться, треба поставити йому всього лише 6 питань, пише Tochka.net. Вони стосуються цілей, бажань, фінансових питань, сексу, подорожей, дітей.

Як ми можемо покращити наші стосунки?

Не у всіх пар стосунки ідеальні. Звісно, ви можете поважати і любити одне одного, втім завжди знайдуться речі, які якимось чином не виправдовують ваших надій та сподівань.

Якщо ви обоє поговорите над вирішенням конкретного питання, то зможете в майбутньому уникнути проблем. До прикладу, він почне прибирати за собою одяг, а ви не будете забувати кидати йому цукор до кави.

Яким він бачить майбутнє?

Запитання, яке часто ставлять на співбесідах, зможе показати, яку роль він відводить у своєму житті вам. Якщо ви входите в план на відкриття візи в Америку або він планує поїхати з вами до батьків – це хороший знак.

Як він ставиться до дітей?

Якщо чоловік любить дітей, а до своїх племінників чи похресників ставиться з великою турботою та любов’ю, то можете бути впевненими в тому, що він буде чудовим батьком.

Якщо ж чоловік обговорює народження дитини з вами, чи цікавиться тим, які імена ви б хотіли дати вашим майбутнім дітям, то, безумовно, він бачить вас своєю майбутньою дружиною та матір’ю своїх дітей.

Чого йому не вистачає в сексі?

Не бійтеся про це говорити. Нічого страшного немає в тому, аби ваш партнер розповів, що йому більше подобається, а що менше. Повірте, відверта розмова лише покращить ваші стосунки.

Чи готовий він боротися з вашими звичками, заради ваших стосунків?

Ми завжди жертвуємо чимось, заводячи тривалі, серйозні відносини. Головне – зізнатися собі і партнеру в тому, що деякі речі залишаться колишніми. Ну і дізнатися, чи влаштує вас обох такий розклад.

Чи підтримає він вас у нових починаннях, якщо ви захочете змінити професію?

Фінансовий стан обох партнерів дуже важливий для стосунків. Як тільки стабільний дохід змінюється, з'являється багато сварок, непорозумінь і дивних питань. Не потрібно просити його спонсорувати вас, однак запитати про те, чи готовий він підтримати ваші починання (якщо це зробить вас щасливою), треба обов’язково.