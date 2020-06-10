На початку стосунків важко дізнатися, яка насправді людина. Тому експерти пропонують одразу під час знайомства не просто спілкуватися на різні теми, а ставити такі питання партнерові, які допомогли б краще його/її зрозуміти.

Наукові дослідження, опубліковані в Journal of Psychological Science, показали суттєві переваги участі у глибокій дискусії під час побачення, на відміну від неважливих розмов, до прикладу про погоду чи справи на роботі, пише видання Yourtango.

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З’ясувалося, що цікава дискусія з партнером, в якій ви запитуєте про нього, допомагає вам набагато краще зв'язатись, ніж інші безглузді розмови. Але як почати цікаву розмову та які питання варто ставити – читайте нижче.

Перед побаченням ви повинні зрозуміти кілька речей

По-перше, важливу роль відіграє мовчання. Так, парі стає незручно, коли в розмові настає раптова мовчанка. Але замість того, щоб сприймати це як негативний знак, дозвольте собі помовчати, поки це не порушиться природним шляхом.

Як тільки вам стане комфортно з тишею, ви побачите, що якість вашої розмови автоматично покращується. Адже ви можете використовувати такі моменти, щоб проаналізувати тему розмови.



Не бійтеся мовчанок на побаченні / Фото Пабліш Україна

Запам’ятайте і те, що варто уникати суджень. Адже всі люди схильні робити неточні припущення один про одного. І не звертайте увагу на стереотипи чи заздалегідь вигадані уявлення про людину. Краще уважно слухайте партнера та не бійтеся просити роз’яснень у певних питаннях.

5 питань, які варто поставити людині, щоб краще її дізнатися

Експерти підготували п’ять запитань, які варто поставити людині під час знайомства, щоб краще її дізнатися.

Як би ця людина пояснила свою історію життя?

Це найкращий спосіб розпочати розмову, яка набуде певного значення. Іноді ви можете отримати миттєву відповідь, яка допоможе розмові зайти в «цікавий поворот».

А дехто може кілька секунд подумати, перед тим як відповісти. Якщо ви бачите, що він/вона почувається невпевнено і не може висловити свою історію, то ви можете допомогти їм, задавши більше питань або ж почати розповідати свою історію, як приклад.

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Чим він/вона захоплюється?

Люди, як правило, стають відкритими і бадьорими, коли ви запитуєте про їхні інтереси. Якщо ви зможете побачити таку іскру пристрасті в їхніх очах, то це означає, що з цього може вийти цікава розмова. До того ж, так ви краще дізнаєтеся людину, з якою, можливо, побудуєте стосунки.

Як би людина, яка його/її добре знає, описала?

Це питання може мати багато можливих відповідей, і дає людині можливість по-справжньому подумати про те, яким його/її вважають оточуючі та друзі.

Ви можете отримати дуже щирі та справжні відповіді на це питання, тому скористайтеся цією можливістю, щоб уважно вислухати та більше дізнатися про партнера.



Ці питання допоможуть краще дізнатися людину / Фото Bodo

Що надає його/її життю найбільшого значення?

Це допоможе людині по-справжньому поглянути на те, що його/її змушує почуватися щасливим. Окрім того, за словами психологів, люди люблять говорити про речі, які змушують їх посміхатися.

Відповіді на це питання може призвести до цікавої та веселої розмови. І ніколи не засуджуйте людину за те, що її веселить і приносить щастя. Пам’ятайте, що це дуже важливо для них.

Яку фразу, на його/її думку, варто частіше говорити оточуючим?

Запитайте у людини, яку б ситуацію в житті вона змінила – тобто могла сказати людині щось інше, ніж те, що вона насправді сказала в той момент. І запитайте, як можна змінити цей світ, до прикладу, яку фразу потрібно частіше говорити оточуючим.