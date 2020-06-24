Психологи стверджують, що труднощі людини в дорослому житті дуже сильно залежать від батьківського виховання. Зокрема, велику роль грає як спадковість в характері, так і те, що маленька дитина спостерігає навколо себе в перші роки життя.

Саме від того, як до вас ставляться близькі та рідні, у майбутньому залежить те, як ви будете ставитися до інших, пише видання Liza.

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Які проблеми можуть мати діти в майбутньому через виховання

Коли батьки "чекали не ту"

Експерти наголошують, що іноді буває так, що дитина з'явилася у "невідповідний час" для батьків або вони хотіли хлопчика, а народилася дівчинка. Через це дитина може в майбутньому шукати любові, яку вона недоотримала як небажана в сім’ї.

"Недодивилися або перепильнували"

Занадто велика опіка над дитиною призводить до того, що в дорослому житті дитина шукає у відносинах з людьми того ж – визнання. Дітям постійно треба буде хтось поруч, і вони не зможуть самостійно приймати рішення.

Натомість, якщо дитині не вистачало уваги від батьків в дитинстві, вона виросте сама по собі та почне ставитися до оточуючих недовірливо і агресивно. Така людина не сприйматиме ласки та турботи до себе.



Гіперопіка батьків шкодить дитині / Фото Deltadl

"Перетягування виховання"

Часом буває так, що погляди батьків на виховання не збігаються. До прикладу, мама задобрює малечу, а тато гримає за щось. Або тато хоче, щоб дитина була самостійна і скидає все на її плечі, а мама все вирішує за дитину.

По-перше, дитина навряд чи зможе у таких умовах вирости зі стабільною психікою, а по-друге, вона несвідомо буде тягнутися до когось одного і так засвоїть "перекошену" лінію поведінки.

"Все через тебе"

Якщо батьки дорікають дитині, що вона – винувата у всіх їхніх проблемах (наприклад, мама не змогла довчитися і зробити кар'єру через вагітність), то дитина буде в майбутньому відчувати непідйомний тягар почуття провини.

Нижче наведено два приклади сімейного виховання з негативними наслідками.

"Я так старалася!"

Одна дівчинка виховувалася з девізом, що любов батьків потрібно заслужити. Тому вона намагалася робити все, щоб до неї ставилися краще. Але це насправді негативно вплинуло на її майбутнє – коли у неї виникають проблеми з чоловіком, то вона їх вирішує, показуючи, яка вона "хороша дівчинка": починає більше працювати та всіляко догоджає йому.

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Патріархальна сім'я, коли тато – лідер

Такий чоловік психологічно тиранить родину. Дівчинка виростає з "дочірнім" типом взаємин і хоче вийти заміж за "сильного чоловіка". Але вона може відчувати психологічне насильство і в своїй сім’ї.

Психологи радять не намагатися відповідати нав'язаним уявленням про ідеальну сім'ю. Не кажіть "мене так виховували", краще прислухайтеся до себе: може, ці установки йдуть наперекір вашими особистими прагненнями?

Виховуючи власних дітей, пам'ятайте, що хороше ставлення передається не повчанням, а прикладом. Якщо між батьками постійні сварки і вони ніколи не поступаються один одному, то навряд чи ви переконаєте чадо, що головна цінність в житті – мир і злагода в родині.