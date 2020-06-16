Звичайно, не всі пари ідеальні, але головне – щоб партнери кохали один одного. А щоб не зіпсувати стосунки передчасно, потрібно час від часу помічати свої недоліки та не боятися просити вибачення у свого партнера. Але що насправді псує стосунки між закоханими?

Видання Lady.Tochka назвало 5 речей, які не варто робити часто, бо вони псують відносини в парі.

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5 речей, які псують ваші стосунки

Коли ви скаржитеся на хлопця мамі/подрузі

Психологи стверджують, що чим більше негативу про партнера ви розповідаєте іншим, тим більше непорозуміння між вами виникає. Тому краще сформуйте звичку обговорювати проблеми безпосередньо з другою половинкою. Адже саме він/вона відповість вам по суті та не буде давати токсичних порад.

Ви не поважаєте особисті кордони

Простір для пари дуже важливий і варто давати другій половинці час побути на самоті. Бо в іншому випадку ви просто швидко набриднете один одному та розійдетеся. Експерти запевняють, що не варто "приростати" до свого партнера.



Поважайте особисті кордони один одного / Фото Tochka

Ви нічим не займаєтеся

Якщо хлопець присвячує вихідні риболовлі, походам в зал чи роботі, а ви в цей час нічого не робите, то це може зіпсувати стосунки. Тому спробуйте знайти для себе захоплення або просто виходьте на каву з подругами. Не розчиняйтеся в людині.

Ви ревнуєте до всіх

У світі є безліч красивих дівчат, але не варто ревнувати свого хлопця до кожної з них. Адже необґрунтовані і нічим не доведені ревнощі будуть підштовхувати вашого партнера до думок про те, що ви не впевнена в собі (або просто неадекватна).

Ви не розмовляєте з партнером про проблеми

Якщо пара не може обговорювати проблеми у стосунках, то це потрібно швидко виправляти. Адже всі недомовленості просто накопичуються в одну велику "претензію", яка може зруйнувати відносини.