Усі стосунки розпочинаються з неймовірної пристрасті. Відчуття закоханості заполоняють не наше серце, але й наші думки, які повністю заповнені лише обранцем. Втім на перших етапах закоханості жінки роблять помилки. Які саме та як їх не допустити – читайте далі.

Будування успішних та здорових стосунків – важкий процес в якому помиляються, як жінки, так і чоловіки. Журналісти вирішили розповісти, яких помилок на початковому етапі допускаються саме жінки, пише 24 канал.

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Які жіночі помилки руйнують пристрасть у стосунках

Постійне перубування вдома

Жінка, яка постійно сидить вдома, нікуди не хоче виходити гуляти – перестає зачаровувати чоловіка. Для того, щоб ви не перестали подобатися чоловікові – будьте ініціативними. Щоб "запалити вогонь", увімкніть спокусницю, згадайте, як ви можете домогтися того, чого хочете.

Скутість

У багатьох жінок є блоки та комплекси, які заважають нормально розвиватися в стосунках. Це чоловіків ще більше відштовхує, ніж вади вашого тіла. Просто розслабтеся і навчіться отримувати задоволення. Про це думаєте тільки ви, хоча зосередитися слід зовсім на іншому.

Невдоволеність

У всіх бувають погані дні, це зрозуміло. Але у ваших же інтересах намагатися бути позитивною. Ніхто не хоче бути поруч з людиною, яку треба постійно розраджувати, а якщо це не вдасться зробити, то поганий настрій ви автоматично передасте своєму партнерові.

Чоловіки тягнуться до тих, хто випромінює щастя і позитивну енергію.Прокидайтеся з усмішкою, будьте вдячні за все, що маєте, знаходьте радість у вашому житті та в стосунках.

Надмірна турбота

Якщо ви будете для свого обранця другою мамою, то зможете швидко вбити всю пристрасть в стосунках. Коли ви міняєте свою роль, чоловік змушений відправити свою маскулінність в сплячку і стати вашим сином.

Невпевненість в ньому

Якщо жінка не вірить у свого чоловіка, то з часом він перестане вірити в самого себе, або ж знайде ту, яка повірить у нього. Якщо ж навпаки, жінка каже – "Я в тебе вірю", чоловіка це надихає. Віра в чоловіка – це підтримка, її відсутність – це апатія і його невпевненість в собі.

Відкривання всіх карт

Не розповідайте про те, як ви доглядаєте за собою та не розкривайте всі карти. Якщо ви робите щось зі своєю шкірою або волоссям – показуйте лише результат. Залишайтеся загадкою, яку хочеться постійно розгадувати.

Незнання собі ціни

Якщо ви дозволяєте чоловікові забагато або терпите його негідну поведінку, то, швидше за все, ви скоро набриднете і вас чекає сумний кінець. Знайте собі ціну, знайдіть потрібний баланс, який піде на руку не лише стосункам, але і пристрасті в них.