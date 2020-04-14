Які 3 фактори визначають майбутнє стосунків

Кохання — досі недостатньо вивчене почуття. Інколи складається так, що абсолютно різні люди вибудовують гармонійні й довготривалі стосунки, а ті, в кого багато спільного, розходяться навіть не проіснувавши в статусі пари й декількох місяців. Тому зверніть увагу на фактори, які найбільше впливають на вашу пару і визначають довготривалість стосунків.

Психолог Олена Любченко розповіла виданню 1+1 про найважливіші фактори під час зародження відносин.

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Вчені з багатьох країн світу у своїх дослідженнях дійшли до того, що на початковому етапі відносин найважливіші такі фактори:

Фізичний потяг

Зокрема, важлива симпатія на рівні зовнішності, запаху, форми рук та інших біологічних ознак. Ніхто ж не буде заперечувати, що це важливо? Проте у перспективі зовнішність може відійти на другий план.

Дослідження говорять, що коли чоловік шукає жінку для короткочасного флірту, більше звертає увагу на її фігуру. А якщо для серйозних стосунків, то для нього важливіші риси обличчя.



Фізичний потяг важливий у стосунках / Фото Unsplash

Збіг на рівні культурних кодів

Люди повинні мати спільні інтереси й цінності ― тоді відносинам легше зав'язатися. Тож, якщо ви маєте однакові погляди на майбутнє та спільні ідеї, то ваші стосунки можуть тривати набагато довше.

Стан готовності до відносин

Цей стан робить нас більш відкритими іншій людині, менш егоїстичними, більш уважними до партнера, готовими стати на його точку зору і йти на поступки.

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Адже робота над стосунками внутрішньо стає важливішою, ніж сумне минуле, кар'єра, зовнішність, родичі й душевні проблеми. Такий ступінь залученості робить шанси пари на щастя набагато вищими.