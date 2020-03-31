Які фрази не варто говорити чоловікові

Кожна людина в своєму житті часом говорила щось таке, за що їй потім було соромно. Але з цим варто бути обережнішими. Адже є певні фрази, які жінки несвідомо кажуть чоловікам, і вони можуть зруйнувати навіть найміцніші стосунки.

"Як би сильно ви не сварилися з людиною, не варто говорити їй все, що ви про неї думаєте – потрібно залишити хоча б невеликий простір для подальшого примирення", – сказала психологиня Марина Єлисєєва виданню ТСН.

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"Я тобі це пригадаю"

Психологи неодноразово намагалися нас переконати, що не варто накопичувати образи. Та все ж, люди часто запам'ятовують те, що їм сказали і зробили, а потім, з'ясовуючи стосунки з коханими, висувають їм претензії.

Найчастіше під час такої розмови на підвищених тонах пари "заводяться", пригадують все більше і більше прикладів і паралельно жаліють себе, що, своєю чергою, ще сильніше розпалює ворожнечу.



Ці фрази можуть образити чоловіка чи навіть призвести до розлучення / Фото Bota

"Ось чому образи накопичувати не можна – вони спустошують, а то й спалюють нас зсередини, та ще й кидаєте все це на кохану людину. Навряд чи йому сподобається ваша злопам'ятність – у нього може скластися враження, що він живе не з коханою дівчиною, а з приватним детективом", – відповіла психологиня.

Що робити? Від образ у стосунках з коханими потрібно позбавлятися одразу й назавжди. Тож, якщо вас щось зачепило, скажіть про це, навіть якщо розмова обіцяє бути неприємною. В будь-якому разі це краще, ніж замовчати образу і якийсь час зберігати "камінь у кишені", ризикуючи тим, що в один момент це знищить ваші стосунки.

"Я так і знала!"

Дізнавшись, що ваш чоловік вкотре щось зробив не так, не варто говорити: "Ну звичайно, я так і знала!". Такі слова дають йому зрозуміти, що ви про нього не найкращої думки чи навіть гірше – впевнені, що руки в нього виросли не з того місця.

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"Насправді це, швидше за все, не так, а, значить, і говорити, що ви не чекали від близької людини нічого хорошого не варто. Як відомо, якщо людині сто разів сказати, що вона свиня, вона, зрештою, рохне, а якщо щодня переконувати його в тому, що він ні на що не здатен, то одного разу чоловік в це повірить", – запевнила Марина Єлисєєва.

"Гірше за тебе немає!"

Цими словами жінка може остаточно знищити самооцінку чоловіка, зокрема висловлюваннями про те, що ви "так і знали". Такі слова небезпечні тим, що мають негативний підтекст не тільки для коханого, але і для вас. Адже жити з людиною, гірше за яку немає, може тільки дурепа.



Дружина може під час сварки наговорити зайвого / Фото Mandarin news

"Якщо він дійсно настільки безнадійний, чому ви досі не втекли і не знайшли собі когось заможнішого в моральному сенсі цього слова? Не можете? Але тоді ви одне одного варті. Відмовляєтеся вважати себе дурепою? Тоді, можливо, і людина, яка живе поруч з вами, не така вже й погана, і не варто даремно ображати партнера", – сказала експертка.

"Давай розлучимося... "

Слова "Давай розлучимося!" можна говорити тільки один раз – якщо ви дійсно вирішили розлучитися. Зловживати ними не варто з двох причин.

По-перше, часто чуючи таку пропозицію, кохана людина може до неї звикнути і перестати реагувати, тому, вирішивши вкотре налякати його, ви з подивом з'ясуєте, що він більше не боїться. Чоловік зрозуміє, що ваша пропозиція – несерйозна, а ви так намагаєтесь ним маніпулювати.

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"По-друге, часто повторюючи погрозу: "Давай розлучимося!", в один день ви ризикуєте почути: "Давай!". Виплутатися з такої ситуації, якщо насправді ви не збиралися розлучатися з коханим, буде не просто, а то і зовсім – неможливо", – підсумувала психологиня.