Які генетичні риси передаються дітям від мами, а які – від тата

Не є таємницею те, що батьківські гени і їх спосіб життя впливають на зовнішній вигляд і здоров'я дитини. Цікаво, що гени батька частіше стають домінантними, тобто проявляють себе, проте деякі риси у вас виключно від матері.

Тож які саме гени передаються дитині від мами, а які – від тата, повідомило видання Coma.

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Які генетичні особливості діти успадковують від тата?

Захворювання серця

Дослідження вчених з університету Лестера з’ясували, що чоловіки майже на 50% частіше схильні до захворювань, що вражає коронарну артерію (коли зменшується доставка кисню в серце). І ця особливість може передаватися синам.

Психічні розлади

Найпоширеніші психічні розлади, які передаються від чоловіків до дітей – це шизофренія і СДУГ. А з віком батька ризик підвищується, оскільки з роками ДНК чоловіка мутує. Натомість ДНК жінок не змінюється протягом усього життя.

Проблеми з зубами

Від тата дитина може наслідувати і проблеми з зубами. Адже чоловічі гени, які відповідають за форму щелепи і здоров’я зубів, набагато сильніші, ніж жіночі. Тому від батька син чи донька може отримати криві зуби або слабку емаль.



Від батька до дитини може передаватися проблеми з зубами / Фото "Українська правда"

Проблеми з дітонародженням

Чоловіки з низькою якістю сперми можуть "передати" таку ж проблему своїм синам. Так стверджують вчені в дослідженні, опублікованому в журналі Human Reproduction.

Навіть, якщо парі й вдалося народити дитину за допомогою ЕКЗ (штучного запліднення), сини, швидше за все, будуть боротися з безпліддям так само, як і їхні тати.

Стать дитини

Саме гени батька визначають, хто у пари народиться – хлопчик чи дівчинка. Якщо сперма батька несе Х-хромосому, то об’єднавшись з Х-хромосомою матері, виходить дівчинка. І навпаки – якщо сперма батька заряджена Y-хромосомою, буде хлопчик.

А щоб спрогнозувати стать майбутньої дитини, потрібно подивитися на генеалогічне дерево батька, йдеться в дослідженні, опублікованому в Science Daily.



Стать дитини можна визначити генетично / Фото Mypregnancy

Колір очей дитини

Насправді гени обох батьків відіграють свою роль у тому, який колір очей отримає дитина. Але найчастіше їй передаються риси обличчя і колір очей батька – його гени домінують над генами жінки.

Зріст дитини

Це теж дуже залежить від батьківських генів. Якщо батько високий, то діти теж будуть високими.

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Які генетичні особливості діти успадковують від матері?

Інтелект

Синам інтелект передають їх матері. Дочки успадковують розум і від тата, і від мами. Але лише 40% інтелекту передаються генетично, інші 60% – залежать від виховання і навчання.

Інтелект від батька генетично передається тільки дочкам, і то – наполовину. А син натомість може успадкувати інтелект тільки від своєї матері, який вона, в свою чергу, успадкувала від свого батька.



Сину може передатися інтелект мами / Фото UkrMedia

Зовнішність

Більшу частину зовнішності сини отримають від мами. У разі народження дівчинки, вона отримує однакову кількість генів від обох батьків, тому її зовнішність вгадати наперед не вийде.