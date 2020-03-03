Які існують зради та чи можна пробачити кохану людину

Опитування показують, що 18% заміжніх жінок і 22% одружених чоловіків хоча б раз мали пригоду на стороні. На жаль, часто пари не здогадуються про зради другої половини, сумніваються та не вірять різним чуткам.

Але коли партнер виявляє вагомі докази невірності, то вам доводиться задатися питанням: "Чи можу я вибачити того, хто зрадив мене?". Перш ніж щось вирішувати, варто розібратися, з яким видом невірності ви стикнулися, передає видання Gazeta.

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Які існують зради у подружній парі

Серійні зрадники

Такі партнери вічно перебувають в пошуку, вічно шукають пригод, вони навіть по дорозі в магазин знайдуть спосіб урізноманітнити рутину інтрижкою.

І якщо ви погрожуватимете їм розлученням, покаранням чи публічними скандалами – це навряд чи до чогось приведе. Таким людям вкрай складно змінити модель поведінки. Виходи всього два: звикнути з тим, що ви для нього не єдина, або припинити відносини.

Як вирахувати такого зрадника? Зробити це непросто, але ознаки того, що вас обманюють, є. По-перше, серійні зрадники тримають напоготові відповідь на будь-яке ваше питання. Але вони періодично плутаються у свідченнях.



Парнери можуть ретельно приховувати зраду / Фото The Sun

Також такі люди різко змінюються, якщо в компанії з'являється привабливий незнайомець чи незнайомка: намагаються звернути на себе увагу, продемонструвати красномовство і галантність.

Любителі сексу на одну ніч

Такі зрадники не схильні до тривалих стосунків на стороні, але з задоволенням можуть скористатися можливістю переспати з кимось доступним – з ким вони, до прикладу, познайомилися на вечірці або забагато випили на корпоративі.

Ці люди не шукають пригод спеціально, але коли їм трапляється можливість зрадити, вони не надто чинять опір. Таких партнерів, аби вирахувати, потрібно спіймати "на гарячому".

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Кров за кров

Буває і так, що зрада стає знаряддям помсти. Мета людей, які мстять своїм половинкам з допомогою невірності, – дати пропорційну (в їх розумінні) відповідь на дії тих самих половинок.

Окрім того, тут мова йде не тільки про якийсь реальний збиток: іноді партнери мстять і за вигадані образи. Або просто роблять це, бо на їхню думку, заслуговують на краще.

Тривалі романи

Деякі заводять романи, які тривають місяцями або навіть роками. До того ж, ті, у кого давно є на стороні "запасна" родина, не покидають свого шлюбу, бо бояться ризику платити великі аліменти на дітей.

Чому вони це роблять? Хтось з них впевнений, що може любити двох одночасно, а хтось вважає, що побічний зв'язок взагалі не несе якусь загрозу основним відносинам. Натомість багатьом вигідно "не знати" про те, що їх партнер веде подвійне життя.



Ви можете не помічати, що коханий фліртує з іншими / Фото raznoblog

Жертви ситуації

На жаль, іноді наші партнери стають жертвами насилля. До прикладу, вони не можуть відмовитися від сексу, якщо їх шантажують. Якщо вони не давали добровільної згоди на секс, їм потрібна підтримка, а не осуд.

Емоційна невірність

Буває так, що наші партнери взагалі не вступають у фізичний контакт з кимось іншим, проте підтримують вогонь емоційної зради.

Той, хто займає думки і мрії коханої людини, потихеньку витісняє вас з його майбутнього. І навіть якщо роман розгортається лише в інтернеті, він все одно може заподіяти справжню біль.

Як пробачити зраду коханої людини

За словами психоаналітикині Анни Кушнерук, прощати варто не зраду, а зміни в стосунках.

"Я проти "пробач" по сто разів на день. Важливо також обговорити не подробиці статевого акту, а почуття один одного в парі. Говорити варто не про третього, а виключно про вас двох. І прощати, і залишатися варто лише там, де було і є добре, незважаючи на труднощі, з якими стикнулася ваша пара", – наголосила експертка.

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Вона додала, що поки ви кохаєте і вам болить – вас це буде тримати. Важливо лише відрізняти – боляче через те, що ви любите, чи через те, що зачеплено ваше самолюбство. "У будь-якому випадку, після факту зради вам доведеться почати приймати один одного такими, якими ви є, жити тут і зараз, розуміючи, що все швидкоплинне", – підсумувала психологиня.