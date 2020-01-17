Які навички повинен опанувати кожен підліток до 18 років

Підлітковий вік – це час, коли дитина переживає значні зміни. Вона вже не маленька, але ще й не доросла. Тому, виховуючи підлітка, батьки повинні відкоригувати навички дітей, аби зробити їх більш ефективними.

Психологи у коментарях "Сім’ї 24" зазначили, що всі батьки люблять своїх дітей і бажають їм всього найкращого, але їм слід навчити підлітків до 18 років бути самостійними дорослими.

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За словами експертів, найкраще діти вчаться на власних помилках, проте дорослим необхідно інколи втручатись, якщо ситуація стала критичною. Батькам потрібно пам'ятати, що надзвичайно важливо зберегти довіру дитини, завжди бути готовими підставити плече та поділитися життєвим досвідом, якого ще немає у 18-річного підлітка.

А питання про навички, якими повинен володіти підліток з'явилось на сайті Quora, передає психологічна студія "Сенс". Відповідь на нього дала експертка з виховання дітей Джулія Літкотт-Хаймс.

Якими навичками повинен володіти кожен підліток у 18 років

Повинен вміти спілкуватися з незнайомцями

У сучасному світі людям постійно доводиться контактувати з великою кількістю нових людей, наприклад: викладачами, банківськими працівниками, консультантами, працівниками супермаркетів, лікарями тощо.

Проте спочатку у дитячому віці батьки вчать своїх чад спілкуватись з незнайомцями обережно, недовірливо та нейтрально. Як результат, підлітки не знають, як розпочати розмову, слухаючи співрозмовника та підтримуючи візуальний контакт.



Підлітки повиннні не боятися заговорити з незнайомими людьми / Фото Unsplash

Але замість цього дорослі повинні навчити малечу розрізняти декількох "поганих" незнайомців від більшості хороших.

Повинен вміти зорієнтуватись у незнайомому місці

Сучасні підлітки подорожують значно частіше ніж колись їхні батьки. Відвідуючи родичів, друзів, навчаючись в іншому місті чи просто подорожуючи, підліткам доводиться швидко орієнтуватись в незнайомому середовищі.

Безперечно, батьки намагаються всюди супроводжувати своєї дітей, допомагати з купівлею квитків, планувати замість них маршрут, іноді навіть шукають родичів у новому місті. Проте, це неправильно, бо підлітки повинні вчитися самостійності.

Повинен вміти відповідати за доручене йому завдання, планувати кінцеві терміни

Часто батьки нагадують своїм дітям, до котрої години чи дня потрібно завершити роботу, яку вони пообіцяли зробити. Також дорослі іноді допомагають чи навіть виконують роботу замість них. І пояснюють це тим, що в старших людей це не забирає багато часу, а дітям потрібно допомагати.

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Але таким чином діти не знають, як самостійно розставляти пріоритети, планувати навантаження чи порахувати, скільки часу потрібно на завершення того чи іншого завдання, та не можуть вчасно завершити роботу без постійного нагадування.

Повинен вміти помагати з домашніми справами

Зазвичай батьки не просять дітей значною мірою допомагати їм у щоденних хатніх справах, пояснюючи це тим, що на їхнє навчання, гуртки чи хобі залишається не так багато часу, а дитині потрібно ще й відпочити.



Підлітки повинні допомагати батькам / Фото Ivona

Але саме через це підлітки в майбутньому не спроможні самостійно попіклуватись про власні потреби: прибрати у власній кімнаті, попрати одяг, зашити сорочку чи попрасувати штани.

Повинен вміти вирішувати конфліктні ситуації

Дорослі завжди готові активно брати участь у вирішенні конфліктів: переговорити з викладачем, зустрітись з батьками (конфліктуючої сторони) чи просто піти розібратись за якусь ситуації.

Але тим самим, вони позбавляють своїх дітей можливості самостійно вирішувати свої проблеми без участі сторонніх.

Повинен вміти справлятись з успіхами та невдачами

Кожен підліток, який вступає в доросле життя стикається з різними проблемами: складні завдання чи нереальний об'єм роботи, спортивне змагання, вимогливий вчитель чи жорсткий начальник.

А оскільки батьки самі робили за своїх чад роботу, домовлялися про відтермінування, спілкувалися з викладачами, стараючись залагодити ситуацію, вони не змогли навчити дітей найважливішому: що життя не завжди йде гладко, ми не завжди можемо отримати те, що запланували, з першого разу, але життя на цьому не закінчується і завжди можна спробувати ще раз.

Повинен вміти брати на себе ризики

Батьки стараються навчити своїх дітей вибирати правильний шлях, щоб уникнути всіх можливих перешкод, які траплятимуться на їхньому шляху. Але не завжди вони вчать малюків мудрості: що в житті частенько потрібно бути терплячим та наполегливим, щоб зустрічати всі негаразди, які з нами трапляються).

Пам'ятайте: діти повинні володіти всіма переліченими вище навичками, аби при кожній необхідності не телефонувати батькам.