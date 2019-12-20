Які помилки батьків заважають дітям стати лідерами та як це виправити

Багато батьків хочуть, аби їхні діти виросли успішнішими, кращими і розумнішими за них. Але далеко не всі знають, як цього досягти і які якості повинні бути у дитини, щоб допомогти їй стати успішною людиною в майбутньому. Більше того, вони можуть робити все навпаки.

Головні помилки батьків, які завчасно програмують у дітях невпевненість, а також обмежують їхні шанси стати лідерами, визначив експерт із лідерства, автор психологічних бестселерів Тім Елмор, передає видання "Мізки".

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У чому полягають помилки батьків Батьки не дозволяють дітям ризикувати У сучасному світі на кожному кроці є попередження про небезпеку. Батьки бояться втратити своїх дітей і роблять все заради їхнього захисту. Звісно, це їхнє завдання. Однак, у такий спосіб ми ізолюємо їх від здорового ризику, і це має зовсім протилежний ефект.

За дослідженнями європейських психологів, якщо дитина не грається на вулиці, і батьки не дозволяють їй навіть колінце подряпати, то в дорослому віці вона страждатиме від фобій. Дітям потрібно впасти не раз, щоб зрозуміти, що це нормально. Але якщо батьки усувають ризик із життя своїх дітей, то, імовірніше, у майбутніх лідерах буде зарозумілість і низька самооцінка.

Батьки надто часто приходять на допомогу

Дорослі постійно втручаються й одразу перебирають на себе всі проблеми підлітків. Коли батьки надто швидко приходять на допомогу, то вони позбавляють їх необхідності самостійно долати труднощі й вирішувати проблеми. Такий підхід ігнорує суть лідерства: підготувати молодь до того, щоб вона справлялась з труднощами без допомоги. Рано чи пізно діти звикають, що хтось їх завжди виручить і владнає наслідки неправильних вчинків. Однак, реальний світ функціонує зовсім по-іншому.

Не варто занадто оберігати дитину / Фото "Школа Ранок" Батьки надто легко захоплюються дітьми

Часто малеча звикає, що батьки — єдині, хто вважають їх геніями, навіть коли інші мовчать. Вони починають сумніватися в об’єктивності батьків, адже спочатку все це виглядає приємно, однак зв’язок із реальністю розривається. Коли ми надто легко й охоче кричимо від захвату й ігноруємо неправильну поведінку, діти вчаться шахраювати, перебільшувати й брехати, уникати незручної дійсності. Бо вони, банально, не готові до зустрічі з нею. Почуття провини не дозволяє виховати лідерство

Дитина може впоратися з розчаруванням, однак не подужає наслідків того, що її розпещують. Тому кажіть дітям "ні" чи "не зараз" – нехай вони боряться за те, що по-справжньому цінують і що їм потрібно. Проте коли в дитини щось виходить добре, то батьки не перестають її хвалити й нагороджувати. Це не реалістичний підхід, який не дає дитині розуміння, що успіх залежить від наших дій і хороших вчинків. Не вчіть дітей, що за хорошою оцінкою обов’язково буде похід до магазину. Бо так діти не матимуть ані внутрішньої мотивації, ані любові до вас. Цікаво! Що заборонено робити батькам, які хочуть виховати психологічно сильну дитину Батьки не діляться своїми помилками

Батьки повинні дозволяти дітям "розправити крила", однак це не означає, що вони повинні допомагати знайти курс у цих бурхливих водах. Розкажіть дітлахам про помилки, яких допускалися в їхньому віці. Але розповідайте це так, щоб допомогти зробити правильний вибір (уникайте куріння, алкоголь, наркотики тощо). Окрім того, діти повинні бути готовими до невдач. Тому скажіть, як почувалися, коли мали схожий досвід, що вами рухало, чого навчилися в результаті. Батьки не просто впливають на своїх дітей, вони повинні бути найкращими прикладами поведінки для них.

Поділіться з дітьми своїми помилками Батьки самі не знають, чого очікують від дітей

Батьківський обов’язок – показати приклад того життя, якого вони бажають дітям. Допомагайте їм бути сильними, надійними й відповідальними за власні слова та вчинки. Але спостерігайте за собою: як ви робите етичний вибір у дріб’язкових ситуаціях, коли навколо є інші люди, адже ваші діти також можуть це помітити і самі почнуть так робити. Читайте також: Як навчити дитину прибирати в кімнаті: цікаві ідеї та поради Як змінити свою поведінку