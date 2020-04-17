Які сімейні таємниці не можна приховувати від дитини

Часом буває так, що в родині відбулися важливі зміни, але батьки не завжди знаходять сили і вірні слова, щоб їх пояснити дитині. Але це може привести до досить несподіваних наслідків.

Практично в кожній сім’ї є секрети, про які батьки не хочуть розповідати іншим. Але чи потрібно приховувати їх від дитини? Відповідь на це питання дала психологиня Наталія Борисова, пише "Единственная".

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За її словами, в ідеалі у членів сім'ї взагалі не повинно бути секретів один від одного. На те вона і родина, щоб разом вирішувати спільні проблеми і допомагати близьким.

Чи варто розкривати секрети дитині? Це залежить від того, якого вони типу.

"Можливо, носять інтимний характер, і маленькій дитині ці знання, скоріше, нашкодять, ніж принесуть користь. У той же час у міру дорослішання навіть такі секрети варто відкривати", –каже психологиня.



Не бійтеся розповісти дитині секрет / Фото Alev

Проте замовчування подробиць особистого життя та інших важливих деталей біографії членів сім'ї може призвести до того, що дитина дізнається про них від зовсім сторонніх людей і це буде болючіше для неї. Дізнаватися таємниці сім'ї краще від її членів, навіть якщо це всиновлення.

У будь-якому випадку, якщо ви сім'я, і ​​діти вже досить подорослішали, знайдіть в собі сили і розкажіть їм про все. Самі слова "сім'я", "близькі люди" мають на увазі відсутність недомовок і секретів один від одного.